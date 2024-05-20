Триста тисяч грн за ремонт дороги, якого не було: поліція розкрила схему чиновників «Київавтодору»

В Україні вже третій рік триває велика війна, а нечисті на руку чиновники продовжують наживатись на бюджетних коштах. Так у Києві повідомили про підозру трьом посадовцям «Київавтодор» та підряднику, які розтратили близько 300 тисяч бюджетних коштів на ремонт дороги у Печерському районі столиці.

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За інформацією столичної поліції, порушники, до повноважень яких входило здійснювати нагляд за підрядною організацією, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про виконання ремонтних робіт, які фактично виконані не були.

Поліцейські встановили, що на підставі укладеного договору між комунальною корпорацією «Київавтодор» та приватною фірмою проводились ремонтні роботи дорозі у Печерському районі міста Києва.

«Відповідно до своїх службових обов’язків, керівник управління капітального будівництва та керівник відділу контролю якості КК „Київавтодор“ здійснювали технічний нагляд за об’єктом та мали перевіряти кількість та якість виконаних підрядником робіт. По їх завершенню вони підписали документи про виконання робіт у повному обсязі, попри те, що це не відповідало дійсності», — йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою начальник відділу мостів та шляхопроводів зазначеної корпорації вніс неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких підряднику в подальшому було перераховано гроші.

Відповідно до судової економічної експертизи, збитки державі становлять майже 300 тисяч гривень.

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«Трьом посадовцям та директору підрядної організації повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1, 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України», — зазначили в поліції.

Посадовцям та підряднику загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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