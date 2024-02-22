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Привласнили майже мільйон гривень: в Одесі жінки-поліцейські провернули незаконну махінацію

18:52 22 лютого 2024
Виплата незароблених коштів

Поки у Києві державні службовці розкрадають мільядні кошти, призначені для закупівлі снарядів, в Одесі співробітники Департамента внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали колишню начальницю фінансової служби та її знайому, які організували свою «оригінальну» схему з привласнення державних коштів.

Як повідомили в Департаменті, на початку 2020 року начальниця вирішила збільшити свої статки і «працевлаштувала» підлеглу на посаду завідувача одного із секторів фінансового управління.

І хоча на роботі та фактично не з’являлась і функціональні обов’язки не виконувала, їй справно нараховувалась заробітна плата та премії.

Виявити махінації вдалося лише у 2023 році.

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Наразі начальницю вже звільнено з лав правоохоронних органів, за результатами розслідування їй і її подрузі загрожує від 7 до 12 років тюремного ув’язнення. Кримінальне провадження здійснюється за частиною 5 статті 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо також про справу закарпатського ексвоєнкома, який безпідставно виплатив підлеглим 500 тисяч гривень.

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Виплата незароблених коштів

Привласнили майже мільйон гривень: в Одесі жінки-поліцейські провернули незаконну махінацію

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