Привласнили майже мільйон гривень: в Одесі жінки-поліцейські провернули незаконну махінацію
Поки у Києві державні службовці розкрадають мільядні кошти, призначені для закупівлі снарядів, в Одесі співробітники Департамента внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали колишню начальницю фінансової служби та її знайому, які організували свою «оригінальну» схему з привласнення державних коштів.
Як повідомили в Департаменті, на початку 2020 року начальниця вирішила збільшити свої статки і «працевлаштувала» підлеглу на посаду завідувача одного із секторів фінансового управління.
І хоча на роботі та фактично не з’являлась і функціональні обов’язки не виконувала, їй справно нараховувалась заробітна плата та премії.
Виявити махінації вдалося лише у 2023 році.
Наразі начальницю вже звільнено з лав правоохоронних органів, за результатами розслідування їй і її подрузі загрожує від 7 до 12 років тюремного ув’язнення. Кримінальне провадження здійснюється за частиною 5 статті 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.
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