Дружина Ф'юрі написала зворушливе послання чоловікові після поразки від Усика

Періс Ф'юрі, дружина британського боксера Тайсона Ф'юрі, яка народила йому сьому дитину, опублікувала в соцмережі зворушливий пост після поразки чоловіка в бою з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

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«19 і 20 років нам було, коли побралися, — написала Періс Фьюрі. — Люблю його більше, ніж будь-коли. Він найкращий чоловік у моїх очах. Ніколи більше не залишу тебе під час бою. Я хотіла бути там, навіть попри те, що не могла.

Мати і берегти від цього дня, в радості і в горі, в багатстві і в злиднях, у хворобі і в здоров'ї, любити і плекати, доки смерть не розлучить нас, згідно зі святим законом божим".

Зазначимо, що Тайсон познайомився з Періс на весіллі спільних друзів, коли їй було лише 15, а йому 17. Якщо Тайсон виріс у циганській родині в Уайтеншоу, то Періс росла в традиційній родині мандрівників у Донкастері. Їхня друга зустріч відбулася на вечірці з нагоди 16-річчя дівчини. Після цього пара почала разом ходити в кіно та кататися на ковзанах щовихідних.

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Традиційне весілля зіграли на очах у понад 300 гостей у рідному місті нареченої у листопаді 2008 року. За традицією мандрівників вони не спали до першої шлюбної ночі. «Навіть після того, як ми побралися, Тайсон спав у трейлері в будинку моїх батьків», — згадувала Періс.

Тайсон Ф'юрі з дружиною та дітьми

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько Ф'юрі розбив собі лоба до крові під час сутички з командою Усика.

Фото Instagram

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