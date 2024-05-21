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В Ізраїлі встановили світовий рекорд за тривалістю серії післяматчевих пенальті (відео)

11:07 22 травня 2024
ФК Дімона

Півфінал плей-оф за вихід до другої ліги чемпіонату Ізраїлю з футболу між «Дімоною» та тель-авівським «Шимшоном» завершився найтривалішою в історії футболу серією післяматчевих пенальті. Раніше знаменитий футболіст виставив себе дурнем під час пробивання пенальті-.

Основний та додатковий час поєдинку на півдні країни завершився внічию — 2:2, після чого суперники визначали фіналіста у серії 11-метрових ударів. «Лотерея», в якій суперники разом завдали 56 (!) ударів, розтяглася аж на 45 хвилин і завершилася перемогою «Дімони» — 23:22. При цьому вирішальний удар, завданий воротарем «Шимшона», відбив голкіпер «Дімони».

Зазначимо, що попередній світовий рекорд за тривалістю серії пенальті було встановлено у 2022 році у Меморіальному кубку Ернеста Армстронга в Англії. Тоді «Вашингтон» та «Бедлінгтон» на двох пробили 54 удари з «позначки».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бразилії футболіст на 90+5-й хвилині заробив дурнуватий пенальті у свої ворота.

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Фото ФК «Дімона»

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