«Колір вершкового масла та квіти»: відомий дизайнер назвав головні тренди в одязі літа-2024
Відомий український модельєр Андре Тан назвав кольори та фасони, які будуть актуальними влітку 2024-го, зазначивши, що деякі речі з минулого сезону все ще залишаються на піку популярності.
— Літо вже зовсім близько, тому час готувати гардероб до спекотних днів! — написав Андре на своїй сторінці у соціальній мережі. -
І я вам у цьому допоможу.
Головним відтінком літа, вважає Тан, стане колір вершкового масла.
— Епоха яскраво-червоного повільно, але вірно підходить до кінця, — зауважив дизайнер. — Цього літа на піку популярності буде ніжний і сонячний жовтий. Колір вершкового масла просто must-have у вашому гардеробі!
При виборі тканини модельєр радить звертати увагу на «летючі» варіанти.
— Легка й повітряна — ось основа літнього гардероба 2024 року! - наголосив Тан. — Блузки, сукні, спідниці та костюми з таких тканин пастельних відтінків подарують вам відчуття комфорту та підкреслять вашу жіночність.
Залишається актуальним так званий «білизняний стиль».
— Романтичні сукні-комбінації, елегантні топи-бюстьє, мереживні деталі, шовкові накидки, та навіть напівпрозорі бра — все це буде в моді цього літа, — пише Андре. - Але не забудьте про баланс! Поєднуйте чуттєві речі з більш стриманими елементами, наприклад, з об’ємними піджаками, класичними брюками або грубими черевиками.
Все ще у тренді й спідниці-балони, які були дуже популярні у минулому літньому сезоні.
— Спідниці-балони все ще в тренді! — наголосив модельєр. - Їх можна носити з чим завгодно, але найкраще поєднувати з грубим верхом, щоб створити цікавий контраст.
Цього літа будуть у тренді тканини та аксесуари з елементами флористики.
— Квіти, квіти й ще раз квіти! — зауважив Тан. — Обожнюю їх! І цього сезону це не тільки про квітковий принт, а й 3D-квіти та аксесуари у формі квітів. Тобто цього літа буде в тренді такий квітковий mood у всьому його різноманітті, щоб кожна розквітла.
Раніше «ФАКТИ» писали про головні тренди для випускного вечора.
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Фото: Instagram30
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