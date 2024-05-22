«Колір вершкового масла та квіти»: відомий дизайнер назвав головні тренди в одязі літа-2024

Відомий український модельєр Андре Тан назвав кольори та фасони, які будуть актуальними влітку 2024-го, зазначивши, що деякі речі з минулого сезону все ще залишаються на піку популярності.

ВІДЕО ДНЯ

— Літо вже зовсім близько, тому час готувати гардероб до спекотних днів! — написав Андре на своїй сторінці у соціальній мережі. -

І я вам у цьому допоможу.

Головним відтінком літа, вважає Тан, стане колір вершкового масла.

— Епоха яскраво-червоного повільно, але вірно підходить до кінця, — зауважив дизайнер. — Цього літа на піку популярності буде ніжний і сонячний жовтий. Колір вершкового масла просто must-have у вашому гардеробі!

РЕКЛАМА

Головним відтінком літа, вважає Тан, стане колір вершкового масла

При виборі тканини модельєр радить звертати увагу на «летючі» варіанти.

РЕКЛАМА

— Легка й повітряна — ось основа літнього гардероба 2024 року! - наголосив Тан. — Блузки, сукні, спідниці та костюми з таких тканин пастельних відтінків подарують вам відчуття комфорту та підкреслять вашу жіночність.

Легкі тканини підкреслять жіночність

РЕКЛАМА

Залишається актуальним так званий «білизняний стиль».

— Романтичні сукні-комбінації, елегантні топи-бюстьє, мереживні деталі, шовкові накидки, та навіть напівпрозорі бра — все це буде в моді цього літа, — пише Андре. - Але не забудьте про баланс! Поєднуйте чуттєві речі з більш стриманими елементами, наприклад, з об’ємними піджаками, класичними брюками або грубими черевиками.

Залишається актуальним так званий “білизняний стиль”

Все ще у тренді й спідниці-балони, які були дуже популярні у минулому літньому сезоні.

— Спідниці-балони все ще в тренді! — наголосив модельєр. - Їх можна носити з чим завгодно, але найкраще поєднувати з грубим верхом, щоб створити цікавий контраст.

Дизайнер радить створити цікавий контраст зі спідницею-балоном

Цього літа будуть у тренді тканини та аксесуари з елементами флористики.

— Квіти, квіти й ще раз квіти! — зауважив Тан. — Обожнюю їх! І цього сезону це не тільки про квітковий принт, а й 3D-квіти та аксесуари у формі квітів. Тобто цього літа буде в тренді такий квітковий mood у всьому його різноманітті, щоб кожна розквітла.

Цього літа буде в тренді квітковий mood

Раніше «ФАКТИ» писали про головні тренди для випускного вечора.

Фото: Instagram

30

Читайте нас у Facebook