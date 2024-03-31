«Зараз похвалитись не можу. Зараз я знову студент, стартапер»: відомий стиліст відверто розповів про особисте

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно повернувся з Тижня моди в США, відкрив своє серце під час інтерв'ю для Аліни Шаманської. Він поділився деталями свого особистого життя, відверто говорячи про свої стосунки, розлучення та відносини з колишньою дружиною.

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За словами Тана, у нього зараз вільне серце, але йому потрібно «долати багато викликів», особливо в контексті складного часу для країни та його бренду. Дизайнер визначив кар'єру як свій пріоритет, адже, на його думку, час для кохання й сім'ї настає лише тоді, коли все в житті налаштоване.

«Для мене моя справа поки що на першому місці. Бо, на мою думку, час для кохання та сім’ї настає тоді, коли в тебе вже все налаштоване, все працює, а я цим зараз похвалитись не можу. Зараз я знову студент, стартапер», — зазначив Андре.

Тан також розповів про причини свого розлучення з колишньою дружиною Аліною Харечко, визнаючи свої помилки та недоробки у шлюбі. За його словами, вони не мали достатньо часу бути разом через його роботу та часті відрядження. Дизайнер також зазначив, що кохання між людьми може жити лише три роки, але партнери після цього стають рідними.

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Тан також зазначив, що винним у розлученні був не лише він.

«Вона дуже часто слухала своїх подруг. Я завжди кажу: любі жінки, не слухайте своїх подруг, тому що вони завжди вам заздрять», — додав дизайнер.

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Попри розлучення, Тан підкреслив важливість підтримки добрих стосунків з колишньою дружиною, особливо через спільну дитину. Він розповів, що їхні відносини трансформувалися з часом, і вони з Аліною стали добрими друзями. Для Тана важливо підтримувати зв'язок з донькою Софією, яка зараз проживає з матір'ю, і він наголосив на своїй безмежній любові до неї.

Дизайнер пояснив, чому він утримується від публікації фотографій доньки в соцмережах. Андре Тан вважає, що до 9 років дитина має слабкий імунітет енергетики, тому краще відмовитись від присутності в інтернеті для збереження її здоров'я.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як Андре Тана кинули на великі гроші, та про знайомство відомого українського дизайнера з Періс Гілтон.

Фото Instagram Андре Тана

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