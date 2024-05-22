Росіяни масово покидають Туреччину: що відбувається

Десятки тисяч росіян, які втекли до Туреччини після вторгнення москви в Україну, переїхали до інших країн за останній рік, згідно з новим звітом, пише Reuters. Туреччина стала магнітом для росіян після вторгнення в лютому 2022 року, причому Стамбул і середземноморський курорт Анталія були одними з найпопулярніших варіантів. Але цього місяця кількість росіян, які мають посвідку на проживання в Туреччині, скоротилася до 96 000, що на третину менше, ніж 154 000 наприкінці 2022 року, свідчать офіційні дані. Відомо, що у них виникли труднощі з отриманням посвідки на проживання з початку 2023 року. Багато хто попрямував до Сербії та Чорногорії.

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Росіяни також виїжджають через стрімке зростання цін — турецька інфляція минулого місяця сягнула 70% - а також через складнощі у здійсненні базових банківських операцій у Туреччині внаслідок санкцій.

Головне управління з міграції Туреччини заявило, що всі відхилені заяви на отримання посвідки на проживання містять обґрунтування на рідній мові іноземців згідно з відповідними законами, і що заявники можуть вільно звертатися до засобів правового захисту. В електронному листі йдеться про те, що виїзд росіян пов'язаний не лише з отриманням посвідки на проживання.

«Певну роль відіграють політичні, економічні та соціокультурні фактори», — зазначили в урядовій установі.

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Раніше ВВС писали, що Анталія — єдине місто Туреччини, де 2023 року іноземці придбали більше нерухомості, ніж громадяни країни. Лише росіяни купили близько 90 000 будинків і квартир. А з березня 2022 року ціни на житло в Анталії зросли майже вчетверо.

«Кінцевий результат такий, що наші корінні громадяни опиняються у скрутному становищі. Просто не можуть дозволити собі жити у рідному місті, оскільки їхніх зарплат не вистачає на те, щоб оплачувати житло, не кажучи вже про те, щоб відкладати якісь заощадження. Якщо уряд продовжить нинішню політику, то років за п'ять турків в Анталії просто не залишиться», — ділився у квітні 2024 року фахівець із міського та регіонального планування Бугра Гьокче.

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Нагадаємо, що Ердоган запропонував план заморозки російсько-української війни.

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