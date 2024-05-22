В Харкові пожежа в багатоповерхівці та АЗС після удару росіян

Вдень 22 травня російський ворог завдав ударів по Харкову. Під обстрілом були будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик, повідомив мер міста Ігор Терехов.

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У Харкові виникла пожежа на АЗС після удару керованим боєприпасом, повідомили в ОВА.

Є також загоряння у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів.

Кількість поранених внаслідок обстрілу Харкова зросла до восьми людей, повідомив міський голова Терехов. Один чоловік перебуває у важкому стані.

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Пізніше Терехов зазначив, що кількість постраждалих зросла. Вже відомо про 9 постраждалих. Водій трамвая у дуже важкому стані.

«На цю хвилину медики надають допомогу девʼятьом постраждалим, які отримали вибухові травми», — зазначив голова ОВА Олег Синєгубов.

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За останніми даними, поранення отримали 10 людей, з яких чотирьох госпіталізовано. Водію трамвая ампутували обидві ноги, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

Також сьогодні, близько восьмої ранку, російська армія завдала ракетних ударів по центральній частині м. Чугуїв на Харківщині.

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За даними обласної прокуратури, повністю зруйновано дитячий садок, пошкоджено прилеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі, адміністративні будівлі тощо.

Гостру реакцію на стрес та поранення отримали 8 людей, серед них: двоє чоловіків віком 28 та 67 років і шість жінок.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами С-400 з території бєлгородської області рф.

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