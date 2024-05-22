Проведе 15 років за ґратами: суд виніс вирок російському агенту, який готував удари по енергетичній інфраструктурі України

Реальний термін ув’язнення отримав громадянин республіки білорусь, який за завданням російської воєнної розвідки, коригував удари по енергетичній інфраструктурі України.

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СБУ затримала фігуранта ще у січні 2024 року, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію, повідомили в СБУ.

За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Встановлено, що з 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «лнр та днр» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

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На початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.

Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

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Після прибуття на Рівненщину з білорусі його затримала СБУ.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки затримала учасника агентурної групи фсб, яка діяла у різних регіонах України. Чоловік був одним з тих, хто коригував ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях.

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