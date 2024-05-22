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Проведе 15 років за ґратами: суд виніс вирок російському агенту, який готував удари по енергетичній інфраструктурі України

17:17 22 травня 2024
суд

Реальний термін ув’язнення отримав громадянин республіки білорусь, який за завданням російської воєнної розвідки, коригував удари по енергетичній інфраструктурі України.

СБУ затримала фігуранта ще у січні 2024 року, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію, повідомили в СБУ.

За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, у тому числі із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Встановлено, що з 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «лнр та днр» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

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На початку повномасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії «Вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.

Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

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Після прибуття на Рівненщину з білорусі його затримала СБУ.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки затримала учасника агентурної групи фсб, яка діяла у різних регіонах України. Чоловік був одним з тих, хто коригував ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях.

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