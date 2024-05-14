Корегував ракетні удари ворога по Києву та Одесі: СБУ затримала чергового зрадника

Служба безпеки затримала ще одного учасника агентурної групи фсб, яка діяла у різних регіонах України.

За даними спецслужби, чоловік був одним з тих, хто коригував ракетні удари по Києву, Одесі, а також Житомирській та Полтавській областях.

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Двох російських агентів було затримано у результаті спецоперації СБУ у березні цього року.

Зрадника затримали в Одесі.

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За матеріалами справи, він «звітував» до фсб про наслідки подвійного ракетного удару агресора по обласному центру 15 березня цього року.

Тоді рашисти атакували житловий квартал міста двома балістичними ракетами «Іскандер». Перша — поцілила у цивільну забудову, що призвело до численних жертв серед місцевих жителів.

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Коли на місце події прибули рятувальники, працівники швидкої та журналісти, росіяни атакували їх другою ракетою.

Після ворожого обстрілу агент обходив територію поблизу пошкоджених будівель та приховано фіксував наслідки «прильоту».

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Потім відправив месенджером до фсб відповідні медіафайли зі своїми коментарями, зокрема щодо орієнтовної кількості загиблих.

Зрадником виявився 27-річний мешканець тимчасово окупованого Енергодара, який через пів року після захоплення міста виїхав до Одеси.

На початку цього року переселенця завербував кадровий співробітник управління фсб по москві та московській області.

За співпрацю з російською спецслужбою зрадник отримував грошову «винагороду», яка надходила на його банківські реквізити.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала зрадницю, яка допомагала ворогу під час боїв за Київ.

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