Гасіть світло: енергетики розповіли, де і коли відключать електрику 23 травня

У четвер, 23 травня, в Україні триватимуть відключення світла за графіками — це пов'язано з руйнуванням росіянами об'єктів енергетичної інфраструктури

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«Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина. За вказівкою „Укренерго“, графіки відключень діятимуть весь день з 00:00 до 24:00. Київ. Виділених „Укренерго“ лімітів вистачить на те, щоб забезпечити світлом в середньому 75% від потреб столиці», — повідомляють в ДТЕК.

Дізнатися графіки відключення світла за своєю адресою можна на сторінках ДТЕК: для Києва — «Київські електромережі», для Київської області — «Київські регіональні електромережі».

Варто зауважити, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

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Нагадаємо, що радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко не виключав, що відключення споживачів можуть тривати до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

Фото Pixabay

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