Без світла доведеться сидіти ще довго: в Кабміні спрогнозували, скільки триватимуть обмеження постачання електроенергії

Відключення споживачів від електроенергії, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

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Таку думку висловив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

«Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів», — сказав Бойко.

Зокрема, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди, пояснив Бойко.

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«Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода», — зауважив Бойко.

Він пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії.

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«З метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів», — заявив Юрій Бойко.

Зазначимо, що на думку директора Центру дослідження енергетики, навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії.

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