Не лише грошима: військові отримуватимуть додаткові дні відпустки за знищену техніку ворога, — рішення Кабміну

Кабмін, який раніше встановив доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії, визначився й з іншим заохоченням бійців за знищену техніку — встановлені не лише грошові премії, а й додаткові дні відпустки.

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Так, в урядовій постанові предбачено, що за знищені:

корабель + 5 днів до відпустки;

літак + 5 днів;

зенітно-ракетний комплекс + 4 дні;

САУ або РСЗВ + 3 дні;

гелікоптер + 4 дні;

танк + 3 дні;

бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, БМП, артилерійська система + 3 дні;

інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі + 2 дні;

РЛС засобів ППО + 4 дні;

засіб контрбатарейної боротьби + 2 дні;

засіб РЕБ + 2 дні;

легкі БПЛА + 1 день;

середні БПЛА + 2 дні;

важкі БПЛА + 3 дні;

крилата або балістична ракета + 3 дні;

комплекс дальнього візуального спостереження + 4 дні;

засоби радіоелектронної розвідки + 2 дні.

Підтвердженням знищеної техніки можуть бути записи в журналах бойових дій, рапорт командира, відеозапис. За бажанням військовослужбовця, така відпустка може надаватись одночасно зі щорічною основною відпусткою. Варто зауважити, що загальна тривалість додаткової відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік і на новий рік невикористані дні не переносяться.

Про те, які виплати призначають військовим, а також про грошові премії за знищену ворожу техніку, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ

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