Бальзам для душі: три знаки зодіаку, поряд із якими завжди комфортно… енергетичним вампірам

Енергетичні вампіри, а таких серед знаків зодіаку таких є трійця, можуть бути дуже специфічними у спілкуванні. Втім, є представники зодіакального кола, які є для них гарними донорами, але не «жертвами» — вони можуть ділитися енергією так, що акцептори заспокоюються. Як то кажуть, спілкування з ними — як бальзам на рани.

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Рак

Представники цього знаку часом самі того не знаючи, є дуже сильними донорами. Щодо підтримки цього знаку немає рівних, особливо якщо це відбуватиметься усвідомлено, стверджує Ukr.Media.

Начебто кілька слів, нічого такого, кілька хвилин спілкування. Нічого особливого. Але саме це якось непомітно заспокоює.

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Звичайно дуже приблизна схема того, як впливає на співрозмовника Рак донор. Насправді все складніше набагато, дуже зав'язане на емоції.

Просто коли приходить розуміння як цим керувати, стає легше жити. Тому що вдається дозувати енергію, не доводячи себе до виснаження.

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Терези

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Взагалі Терези за великим рахунком знак універсал. Тобто однаково добре пристосований віддавати та брати енергію.

Але при цьому Терези можуть бути дуже сильними донорами. Просто тому, що дуже добре вміють знаходити сили в самих собі, у навколишньому просторі. Вампірувати їм взагалі для цього не потрібно.

Хоча за бажання чи необхідності вони можуть дуже не слабко це робити.

Знову ж тут все залежить від людини, не тільки від знаку Зодіаку. Але, так чи інакше, серед Терезів вампірів мало. А як донори вони дуже сильні. Хоча самі можуть цього не знати.

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Овен

Серед Овнів вампірів дуже мало. Хоча від них буває дуже втомлюєшся. Але тут уже характер у деяких такий, нічого не вдієш.

А ось як донор, Овен це цілий вічний двигун. Щоправда, зайвих пасажирів рухати не буде, але це вже деталі.

На відміну від багатьох інших Овни донори не заспокоюють, а навпаки дають розгін до нових звершень. Ну чи стусан… тут вже все залежить від того, як спілкування складеться.

Вони унікальні донори, таких справді мало. Заспокоїти, вони можуть. Але це буде не втіха, а скоріше тактичний відступ.

Раніше астрологи назвали три найнебезпечніші для оточуючих знаки зодіаку.

Фото Pixabay

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