«Аполітичне пресування було дуже великим»: Аlyona Аlyona розповіла про обмеження під час «Євробачення»

Співачка Аlyona Аlyona, яка разом з Jerry Heil представляла Україну на «Євробаченні», повернулася з Мальме до Києва. До столиці вона прибула без колеги потягом, бо Jerry Heil запросили виступити на Каннському кінофестивалі.

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Аlyona Аlyona зустрічали на столичному вокзалі з піснею Teresa & Maria, квітами та оплесками. Співачка поділилася своїми враженнями від конкурсу та зізналася, на які хитрощі довелося піти.

За її словами українська делегація, попри аполітичність конкурсу, одягла футболки з написом «Free Azovstal Defenders», що в перекладі означає «Волю захисникам Азовсталі». Хоча Аlyona Аlyona та Jerry Heil не ризикнули одягати такі футболки аби не наражатися на ризик бути дискваліфікованими. Бо організатори дуже чітко слідкували за дотриманням правил.

«Ми вирішили не ризикувати та не вдягати на артистів. Щоб ви розуміли, такого шмону не було ніколи. Їх одягли учасники команди, бо могли б їх забрати із зали, але артисти залишилися. Щоб ви розуміли, там таке було! Там заклеювали будь-який напис, будь-який бренд, якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі. Аполітичне пресування було дуже великим. Ми ризикнули і тайком одягнули такі футболки», — розповіла Аlyona Аlyona.

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Дівчатам вдалося передати світові ситуацію в Україні через номер, який поставила режисерка Таню Муіньо, показавши ракетні удари. А зі сцени дівчата промовили: «Об'єднуйся, світе! Мир Україні». Щоправда це було погоджено з організаторами.

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«Ми комунікували з багатьма представниками від держави, нашою командою, суспільним мовником. Це було наше велике колективне рішення», — сказала співачка.

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Нагадаємо, «Євробачення» цьогоріч відбувалося у Швеції. Переможцем став представник Швейцарії Немо, який називає себе небінарною особистістю. Аlyona Аlyona та Jerry Heil посіли третє місце. Після конкурсу дівчата випустили нову спільну пісню.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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