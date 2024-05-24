Зробіть так, і цибуля не піде в стрілки: поради від аграріїв-практиків

Серед робіт, які зараз проводять дачники та городники, багато часу займає видалення стрілок на цибулі.

Адже цибуля звичайна, як й інші цибулинні рослини, випускає стрілки для цвітіння. Це такий спосіб розмноження. Щойно з'являється така стрілка, рослина всі сили віддає на її розвиток, адже прагне продовжити свій рід. Однак для городників, які не вирощують цибулю на насіння, таке явище негативне, тому що тим самим втрачаються сили рослини на розвиток великих цибулин.

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Тому стрілки краще видаляти, щоб рослина всю силу віддавала клубню. Тим більше, що видалення стрілок не позначається негативно на подальшому розвитку цибулі.

Досвідчені городники таку роботу радять проводити навіть тоді, коли цибуля виросла вже досить великою.

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Також аграрії дають рекомендації: що варто зробити наступного разу при посадці цибулі.

По-перше, потрібно обирати «правильну» цибулю. Давно помічено, що озима цибуля випускає стрілки частіше за ярову. А все тому, що холод є стресом для будь-якої рослини. Через нього вона намагається якнайшвидше розмножитися, тому і випускає стрілки. Городники радять не висаджувати цибулю у холодний ґрунт, зачекати, щоб земля добре прогрілася. Тоді і стрілок буде значно менше.

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По-друге, варто уважно оглядати цибулю-сіянку. Цибулини не повинні бути пророщеними. Також важливо, щоб вони були сухими, мали блискуче лушпиння. Не варто брати для висаджування великі цибулини, які мають такий гарний та апетитний вигляд на прилавках магазинів. Досвідчені городники стверджують — чим більший плід, тим вищий шанс, що він пустить стрілки.

Перед висаджуванням цибулю потрібно обробити для профілактики від хвороб.

Це важливий пункт, про який не варто забувати. В чому замочити цибулю перед висаджуванням? Найкраще приготувати слабкий розчин марганцівки, який чудово впорається з основними хворобами та грибками. Після замочування обов'язково просушити цибулю. Садити її в землю можна лише у сухому вигляді.

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Холод та посуха також небажані для цибулі. Важливо регулярно поливати грядки цибулі, інакше рослина сприйме посуху як необхідність швидше розмножитися і пустить стрілки. Квітконос на рослині одразу треба обірвати, не шкодуючи. Чим раніше це зробити, тим більшою буде цибулина. Але відомо, що овоч, з якого зірвали стрілку, швидше згниє, тому його потрібно буде з'їсти найпершим.

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