Не більш як 35 пагонів на кущ: відомий виноградар Володимир Шпак розповів про правила формування лози

Висадивши розсаду, автори каналу «Дім та присадибна ділянка», займаються іншими видами дачних робіт. Але городи та лани в Україні не пустують: в поле вийшли їхні колеги, любителі робіт в саду та на виноградниках.

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Зокрема, відомий виноградар Володимир Шпак, який мешкає в місті Карлівка на Полтавщині, зняв відео про те, як краще формувати виноградні кущі. Фахівець також розповів, для чого проводиться ця відповідальна робота.

«Головна задача, яка перед нами стоїть — це зменшити кількість пагонів, прибравши ті з них, що заважають винограду рости, і залишити ту кількість, яка допоможе отримати гарний врожай», — зазначив спеціаліст.

Останні тижні, за словами Володимира Шпака, виявились суровими майже по всій Україні: заморозки та морози — від них постраждали багато регіонів.

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У місцевості, де проживає пан Шпак, було близько нуля градусів, але фермери намагалися вкривати виноград, прогрівати і встановлювати різні «горілки», завдяки чому рослини вдалося зберегти.

При цьому аграрій визнає факт, що йому та його колегам сильно «пощастило» через те, що їхні ділянки заходяться на височині, тому що на ділянках у низині коло річки виноград вимерз, і формувати практично немає чого.

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Щоб правильно сформувати виноградний кущ, в першу чергу треба видалити ті пагони, які слабо розвинуті, або двійники чи трійники.

«Двійник, — пояснює аграрій, — це коли з однієї бруньки виросло декілька пагонів. Слабший з них зазвичай без грона, він не потрібний, його можна виламувати».



Поки ще виноград не налився соком, пан Шпак радить виламувати «зайві» пагони руками — це легко вдасться зробити без спеціальних інструментів. Кількість пагонів на кущ віком від 4-х років повинна бути в середньому від 25 до 45.

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«Залежно від того, яка у вас відстань між кущами та від того, наскільки „сильний“ та „дорослий“ кущ, — пояснює фермер принципи формування винограду. — Якщо кущ трохи „слабий“ у рості, його не обов'язково навантажувати — можна залишити 35 пагонів, все залежить від кожного індивідуального куща».

Якщо пагонів мало, або якісь з них без грона, то такі пагони можна залишити.

Продовження розповіді Володимира Шпака дивіть у його відео.

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