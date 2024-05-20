Перше підживлення томатів після висадки в ґрунт: що додають у лунки автори каналу «Дім та присадибна ділянка»

Закінчилась друга декада травня, а роботи на дачі та городі йдуть повним ходом. Зокрема, автори каналу «Дім та присадибна ділянка», які минулого тижня розповідали, як готували органічні добрива з кропиви, почали ці добрива успішно застосовувати.

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Зокрема, власниця каналу провела невеличку екскурсію для своїх глядачів і показала томати, які були висаджені два тижні тому.

Перший рядок — гібридні сорти, які добре перенесли недавнє похолодання.

Другий рядок — колекційні сорти, які вже встигли викинули цвіт.

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І останній рядок — місцеві сорти — жовті, розові й червоні.

Ця кількість томатів буде збільшена, так як господарі щойно розібрали тепличку, тому з'явилась можливість посадити щ один рядочок помідорчиків — це будуть високорослі томати.

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Як саджали томати? Коли йдеться про високорослі помідори, то міжряддя повинно бути не менше 70 см. Між самими томатами — 50−60 см. Тому що у високорослих томатів потрібно бути достатньо місця.

Коли саджали низькорослі помідори, то дотримувалися таких «схем»: міжряддя — 50 см, а між самими помідорами — 40 см. Високорослі томати — міжряддя 70 см, а між самими — 60 см.

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Також господиня звертає увагу, що на території теплички залишилось агроволокно — воно вже використовується не для збереження тепла, а для затінення рослин від яскравого сонця.

«Хоча вже й тепло, ми в кожну ямку вкинули по добрій жмені порубаної кропиви — адже мікро і макроелементи з цієї рослинки ніколи не завадять томатам, — розповідає авторка каналу. - Також додали по жменьці лушпиння цибулі — у якості засобу від різних шкідників. Крім того, також використовували 3 столових ложки деревного попелу, так як на ділянці слабокислий грунт».

Після цього в кожну ямку посадили рослину, полили водою, прикрили зверху ґрунтом.

Потім полили помідори настоєм — один літр кропиви і деревного попелу добавляли до 10 літрів води.

«Цього на два тижні буде достатньо для того, щоб помідорки прижилися і гарно розвивалися», — пояснює власниця ділянки.

При цьому газдиня показує помідори, які були посаджені два тижні тому.

Для того, щоб вони набули такого вигляду, можна використовувати аміачну або кальцієву селітру — 20 грамів (коробочка з-під сірників) на 10 літрів води.

Селітра потрібна для боротьби з шкідниками. Крім того, це — азот, який допомагає рослині наростити зелену масу. До того ж кальцієва селітра — профілактичний засіб проти вершинної гнилі

«Ще науковці радять при посадці томатів кидати в кожну лунку пів чайної ложечки кальцієвої селітри. Ми не кидали, так як кальцій є і в кропиві.», — ділиться аграрниці.

Наступне підживлення кальцієвою селітрою аграрії-практики планують провести згодом, коли почнуть утворюватися плоди.

В найближчих же планах господарів — з метою боротьби з колорадським жуком обсипати помідори попелом і висадити улюблені помідорки «чері».

Нагадаємо, що посадкою помідорів зараз займається і авторка каналу «СвітАлла»: жінка охоче поділилася, що вона додає у кожну лунку при посадці томатів, тому в кожного городника є можливість почитати і про цей метод, обравши, який способі йому підходить більше.

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