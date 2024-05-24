Місце Олега Винника вільне: відомий поет оцінив сучасних українських виконавців

Місце відомого співака Олега Винника, повернення якого в Україну передрікала кума DZIDZIO Оля Цибульська, в українському шоубізі досі ніхто не зайняв.

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Таку думку в інтерв'ю висловив український автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський у відповідь на прохання поділитись враженнями від молодого артиста Артема Пивоварова.

Зокрема, Юрій Євгенович зізнається, що доволі позитивно оцінює творчість Артема, але не відносить репертуар молодого виконавця до «основного напряму української естради».

«Я мало його бачив, а те, що бачив, — мені подобається. Ось так увірватися, як Винник, щоб ніхто не знає й раптом раз — і стати номером один за популярністю. Він свого часу став популярним, як Назарій Яремчук, Василь Зінкевич… Зараз немає Винника й місце вакантне. Можна сказати, що Пивоваров займе це місце? У кожного є своя аудиторія, але це не основний напрям української естради. Він може змінювати аранжування і все, але є основний напрям. На берегах можуть валяти дурня, але якщо не йти в руслі цього напрямку, то до моря не дійдеш», — зазначив Юрій Рибчинський.

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Водночас Юрій Рибчинський впевнений, що українська пісня згодом набиратиме ще більших обертів.

«Гадаю, рано чи пізно з’являться композитори з таким же талантом, як у Поклада, Івасюка, але вже на новому рівні. І українська пісня переживе ренесанс», — додав поет.

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Нагадаємо, вчора, 23 травня, відгриміла 13 національна музична премія YUNA. Вперше з повномасштабного вторгнення захід відбувся в офлайн форматі, зібравши представників музичної індустрії. На ній найкращим виконавцем було названо Артема Пивоварова, а найкращою виконавицею — співачку KOLA.

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