Олег Винник приїде на білому коні: кума Дзідзьо Цибульска спрогнозувала повернення «кумира вовчиць» в Україну

Попри те, що співак Олег Винник покинув Україну і надійно «осів» у Німеччині, вітчизняна публіка його пам'ятає, і навіть шукає собі «двійників», чий голос нагадує «маестро».

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Втім, кума DZIDZIO, співачка Оля Цибульска вважає, що кумир багатьох жінок може повернутися в Україну після війни в променях слави — «на білому коні». Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

«Я не виключаю, що за років п'ять Олег Винник приїде на білому коні, скаже: „Дівчата, я скучав“. Розкаже якусь історію, яка теребить кожну жіночу душу, як він плакав, як він сумнівався, але постійно заходив на сторінку кожної, читав її пости тощо», — вважає Цибульска.

На думку співачки, людська пам'ять може бути довгострокова та короткострокова. І коли нам дуже добре, спрацьовує короткострокова. І Олегові Анатолійовичу пробачать його «втечу» і знову будуть ходити на концерти.

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«Я не чекаю на повернення тих, хто поїхав, я не слідкую за тим, що в них у житті відбувається. Чесно, мені все одно. Вони думають, як далі жити, заробляти, творити та що придумати, щоб десь комусь бути потрібними. Мене більше хвилюють люди, які розкидані по світу. Мені хочеться тут робити щось, щоб вони бачили сенси й хоч якийсь маленький гачок, за який можна зачепитися та приїхати назад, бо ми дуже класний народ і я вірю, що нам треба триматися купи», — додає співачка.

Зазначимо, що сама Цибульська зараз веде активну діяльність, і місяць тому запрем'єрила кліп, в якому влаштувала «перегони» нічним Києвом з красивою жінкою.

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Втім, в її житті теж не все дуже добре — нещодавно Цибульска потрапила в ДТП.

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