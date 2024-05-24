Ворог втратив на війні майже пів мільйона вояків: яка ситуація на фронті

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Збройні сили України мали невелике просування в районі Кремінної. Водночас росіяни намагаються витіснити ЗСУ з району Кринок та острова Нестрига.

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Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, у Харківській області українські війська відбили території на північ від Харкова. Дані свідчать, що українські сили нещодавно трохи просунулися на південний схід від Лук’янців, але росіяни продовжували наземні атаки поблизу Липців.

Російські війська продовжили атаки у Вовчанську та його околицях, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Росіяни стверджували, що російські війська просунулися до Вовчанська на глибину до 400 метрів, але ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

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У Луганській області українські сили незначно просунулися на південь від Кремінної, але росіяни продовжують атаки уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Також українські сили нещодавно незначно просунулися на північ від Білогорівки. Російські війська продовжують штурм лісових масивів на північ від Куп’янська та намагаються прорвати українську оборону біля Кислівки.

Своєю чергою, російські війська також вели штурми:

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- на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки;

- на південний схід від Куп'янська поблизу Берестового і Стельмахівки;

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- на південний захід від Сватового — Новоєгорівка, Греківка, Невське, Макіївка, Дружелюбівка, Нововодяне;

- на захід від Кремінної біля Тернів і Торського;

- на південь від Кремінної біля Григорівки та Білогорівки.

У Донецькій області російські війська просунулися на Сіверському напрямку.

Також війська рф ймовірно просунулися поблизу Часового Яру, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. ISW не знайшло візуального підтвердження російських заяв.

Бої також тривали на схід від Часів Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки.

Крім того, додаткові геолокаційні кадри показують, що російські війська просувалися на захід від Бердичів (на північний захід від Авдіївки). Бої також тривали на північ від Авдіївки біля Калинового, на північний захід від Авдіївки біля Очеретиного, Новоолександріївки, Архангельського, Сокіла, Новопокровського, Соловйового та на захід від Авдіївки біля Нетайлового.

Також російські війська продовжували наступ на українські позиції у східній (лівобережній) Херсонській області, в тому числі поблизу Кринок. Підрозділи російської 76-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) діють поблизу острова Нестрига в дельті річки Дніпро.

При цьому ворог продовжує зазнавати суттєвих втрат під час наземних операцій. Так, станом на ранок 24 травня росія втратила майже пів мільйона своїх вояків, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як повідомляли «ФАКТИ», російські окупанти вдень 23 травня обстріляли Харків балістичними ракетами. Близько опівдня в місті пролунало з десяток вибухів. Кілька боєприпасів влучили у друкарню «Vivat», де загинули щонайменше семеро працівників, близько 20 отримали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік. Зараз у США почали обговорювати питання щодо зняття обмеження на використання Києвом американської зброї по цілях на території росії.

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