У США сперечаються про те, чи дозволити Україні стріляти з американської зброї по росії, — ЗМІ

Після візиту до Києва державного секретаря Ентоні Блінкена у США почали обговорювати питання зняття обмеження на використання Україною американської зброї по цілям у росії. Про це пише The New York Times.

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Раніше однією з умов американських поставок зброї в Україну була вимога США не використовувати її по російській території. Так адміністрація Байдена намагалася «уникнути третьої світової війни». Але консенсус навколо цієї політики розпадається.

Нині в адміністрації під тиском Держдепартаменту ведуться активні дебати щодо послаблення заборони, щоб дозволити ЗСУ завдавати ударів по ракетних і артилерійських пускових установках, розташованих прямо за кордоном у росії.

Як повідомляє видання, відповідна пропозиція, висунута держсекретарем Блінкеном, перебуває на стадії формування і ще не представлена Байдену.

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Але чиновники, які брали участь в обговоренні, сказали, що позиція президента США змінилася, тому що росіяни відкрили новий фронт війни: вони розмістили зброю прямо біля кордону з Україною і націлили її на Харків.

Протягом кількох місяців ЗСУ завдавали ударів по російських кораблях, нафтових об'єктах і електростанціях здебільшого за допомогою безпілотників українського виробництва. Та дедалі частіше росіяни збивають українські безпілотники та ракети або відправляють їх хибним слідом, завдяки вдосконаленим методам радіоелектронної боротьби. Тому в США і хочуть допомогти Україні вражати російські військові об'єкти на їхній території. Тим паче, що нині Сполучені Штати розглядають можливість підготовки українських військ усередині країни, а не на полігоні в Німеччині. Це вимагатиме розміщення американського військового персоналу на території України, що пан Байден досі забороняв. У зв'язку з цим виникає питання, як Сполучені Штати відреагують, якщо інструктори, які, найімовірніше, базуватимуться поблизу Львова, зазнають нападу. Росіяни періодично завдають ударів по Львову, хоча він розташований далеко від основних районів бойових дій.

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Вікторія Нуланд, яка нещодавно звільнилася з Держдепартаменту США, заявила, що адміністрації Байдена необхідно зняти заборону на використання своєї зброї проти цілей на території росії, що помітно відрізняється від публічної позиції адміністрації.

«Я думаю, що якщо атаки йдуть безпосередньо з-за лінії фронту в росії, то ці російські бази повинні бути військовою метою для ЗСУ. Настав час для цього, тому що росія явно ескалювала цю війну», — заявила Нулад, додавши, що напад росії на Харків — це спроба знищити його без необхідності вторгнення в місто.

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Раніше в інтерв'ю The New York Times Володимир Зеленський з приводу побоювань партнерів щодо ескалації війни заявив, що путін уже розв'язав війну і наразі вона перебуває в критичній для України стадії. Тому вкрай важливо дозволити ЗСУ використовувати американську зброю проти російських військових підрозділів.

Раніше «ФАКТИ» наводили точку зору Гаррі Каспарова: «Вільний світ відстає від путіна не на один хід, а на дві війни. Захід боїться Третьої світової, а путін веде вже четверту».

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