За необхідності можете утримувати й онуків: адвокатка про нюанси виплат аліментів

Іноді виникає питання у платників аліментів про те, чи повинні вони сплачувати кошти, якщо неповнолітня донька одружилась і сама народила дитину. Воно дійсно цікаве та нетипове, зазначає адвокатка Наталія Ковальова, яка раніше пояснювала нюанси та особливості розлучення із засудженою особою.

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«За ст. 180 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. При наявності рішення суду про стягнення аліментів, стягнення аліментів припиняються у разі:

досягнення дитиною повноліття;

припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на майно;

смерті платника чи особи, на користь якої сплачуються аліменти;

усиновлення дитини іншою особою;

виключення відомостей про батьківство з актового запису про народження дитини;

у зв’язку із зміною місця проживання дитини, фактичним проживанням з другим із батьків або законним представником;

якщо дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби;

якщо одержувач аліментів, наприклад мати, не витрачає отримані нею гроші на дитину;

якщо змінився матеріальний або сімейний стан особи, яка сплачує аліменти, чи особи, яка їх одержує".

Відповідно вищевказана обставина, додає адвокатка, не відноситься до підстав припинення сплати аліментів.

«Більш того, згідно зі статтею 16 СК України, якщо мати, батько дитини є неповнолітніми, баба, дід дитини з боку того з батьків, хто є неповнолітнім, зобов’язані надавати йому допомогу у здійсненні ним батьківських прав та виконанні батьківських обов’язків.

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Отже, за відсутності зазначених підстав припинення стягнення аліментів, батько повинен утримувати дитину до повноліття незважаючи на укладення нею шлюбу та народження власної дитини. А за необхідності повинен також утримувати й онука (у).

Припинення стягнення аліментів відбувається виключно за рішенням суду!"

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Раніше адвокатка Наталія Ковальова розповідала, що слід знати про аліменти в 2024 році.

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