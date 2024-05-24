Генштаб ЗСУ скоротять на 60%: навіщо це робиться

Генеральний штаб Збройних сил України, який раніше ініціював масштабний аудит в Силах оборони, провів нове функціональне обстеження і ухвалив рішення щодо оптимізації власної штатної чисельності. Мова йде про скорочення 60% посад, поінформував начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Євгеній Острянський.

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За його словами, реформа Генштабу дозволить посилити ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ.

За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, в свою чергу, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

«Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ», — підкреслив представник оборонного відомства.

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Крім того, за його словами, нині також тривають заходи з удосконалення структури Збройних Сил України, яке зокрема передбачає формування Командування Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Нагадаємо, що про створення останніх президент Зеленський видав указ на початку лютого.

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