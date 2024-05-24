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Генштаб ЗСУ скоротять на 60%: навіщо це робиться

16:27 24 травня 2024
Головком ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України, який раніше ініціював масштабний аудит в Силах оборони, провів нове функціональне обстеження і ухвалив рішення щодо оптимізації власної штатної чисельності. Мова йде про скорочення 60% посад, поінформував начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Євгеній Острянський.

За його словами, реформа Генштабу дозволить посилити ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ.

За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини. Це, в свою чергу, дасть змогу здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

«Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ», — підкреслив представник оборонного відомства.

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Крім того, за його словами, нині також тривають заходи з удосконалення структури Збройних Сил України, яке зокрема передбачає формування Командування Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Нагадаємо, що про створення останніх президент Зеленський видав указ на початку лютого.

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