«Опікуються Папою Римським»: принцесу Уельську в лондонській клініці оперували італійські лікарі

Італійський журнал Gente і німецький Bild стверджують, що під час операції на черевній порожнині, яка відбулася в січні, принцеса Уельська перебувала під наглядом команди італійських лікарів з клініки Gemelli в Римі. Медики цієї клініки протягом десятиліть опікуються Папою Римським, главою Католицької Церкви, і мають відмінну репутацію.

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Стан здоров'я принцеси досі оточений певною таємницею. Вона була госпіталізована до лондонської клініки 16 січня для «планової операції на черевній порожнині», підтвердив Кенсінгтонський палац 17 січня. Ніяких подробиць про операцію не було надано, і на цьому етапі палац заявив, що вона повинна залишитися в лікарні від 10 до 14 днів, а потім повернутися до виконання королівських обов'язків на Великдень після періоду одужання, пише National World.

З тих пір її не бачили на публіці — фактично, з Різдва — за винятком непідтверджених випадків, коли її бачили в машині її матері і в сільському магазині. Фотографія, опублікована до Дня матері, на якій вона позує з дітьми, була вилучена кількома інформаційними агентствами через те, що була піддана цифровій обробці. У березні було розпочато розслідування за фактом витоку даних у лондонській клініці на тлі звинувачень у тому, що персонал мав доступ до записів принцеси без дозволу.

Потім у п'ятницю, 22 березня, було оприлюднено відео, на якому Кейт сидить на лавці і розповідає, що у неї діагностували рак і вона проходить профілактичне лікування. Вона сказала, що операція, проведена в січні, була успішною і спочатку вважалося, що це неракова пухлина. Однак, за її словами, тести після операції виявили рак.

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«У мене була фантастична команда лікарів, які чудово піклувалися про мене, за що я їм дуже вдячна», — сказала Кейт.

З тих пір ні вона, ні її діти від принца Вільяма — Джордж, Шарлотта і Луї — не з'являлися на публіці, хоча принц був на королівських заходах. Тиждень тому принц сказав, що Кейт почувається добре у відповідь на запитання про її одужання.

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Хоча королівська сім'я має власну команду лікарів, не виключено, що для операції прилетіли італійські фахівці. Папа Римський звертався до цієї італійської клініки у липні 2021 і червні 2023 року, спочатку з приводу черевної грижі, а потім для усунення шраму на черевній стінці. Bild пише, що пацієнт лондонської клініки повідомив їм, що «багато іноземних фахівців насправді практикують у приватній клініці в районі Мерілебон. Таке відрядження спеціалістів не було б там чимось незвичайним». Bild повідомляє, що ні клініка Gemelli, ні Букінгемський палац не захотіли давати коментарі.

Раніше повідомлялося, що принцеса Беатріс підтримає монархію під час лікування Кейт Міддлтон і візьме на себе додаткові обов’язки.

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