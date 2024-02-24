«Це була явна дурість»: майбутній командувач Силами оборони Естонії про рішення Заходу заборонити ЗСУ наносити удари по території росії

У питанні постачання військової допомоги Україні Захід все ще не досяг прогресу. На цьому тлі в Європі прозвучала ще одна тривожна заява.

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Як повідомляє портал ERR. ee, в інтерв'ю передачі «Перша студія» на телеканалі ETV майбутній командувач Силами оборони Естонії, полковник Андрус Мерило розкритикував рішення західних країн обмежити застосування зброї, переданої Україні, виключно на її території.

«У військовому плані це була явна дурість. Запровадження такого обмеження обійшлося дуже дорого і також є однією з причин, чому Україна повернулася в оборонну позицію і намагається відбити російський контрнаступ», — зазначив Мерило.

Полковник наголосив, що військово-політичний аспект цього обмеження є хибним, і його запровадження було неправильним із військового погляду.

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«Якщо страх був тільки в тому, щоб не відбулося ескалації, то, як ми бачимо, це теж не виправдалося. Тому я вважаю, що це політичне обмеження було абсолютно неправильним», — додав Мерило.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у зв'язку з нестачею боєприпасів в українській армії німецький експерт з питань зовнішньої політики ХДС Норберт Реттген виступив зі звинуваченнями на адресу урядів країн ЄС і особисто канцлера ФРН Олафа Шольца. А Данія прийняла рішення передати всю свою артилерію Україні.

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