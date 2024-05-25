П'ять голів і два асисти: Довбик і Циганков «роздерли» суперника на фініші чемпіонату Іспанії (відео)

Футболісти збірної України Віктор Циганков та Артем Довбик, котрий показав доньку, що підросла, стали головними героями поєдинку останнього, 38-го, туру чемпіонату Іспанії, в якому «Жирона» знищила на своєму полі Гранаду" - 7:0 (Гарсія, 30, Циганков, 33, 54, Довбик, 44, з пенальті, 75, 90, з пенальті, Стуані, 78).

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При цьому колишній півзахисник «Динамо» Циганков до двох голів у ворота гостей, які з 61-ї хвилини грали в меншості, додав гольову передачу, а ексфорвард «Дніпра-1» Довбик приплюсував асист до другого у сезоні хет-трика (перший «трюк з капелюхом» Артем оформив у ворота «Севільї»).

При цьому Довбик із 24 м'ячами знову очолив гонку бомбардирів чемпіонату Іспанії (у головного конкурента українця — норвежця Александера Серлота 23 точні удари та матч у запасі). А ще Артем повторив досягнення Андрія Шевченка за кількістю голів за сезон у п'ятірці провідних чемпіонатів Європи (нинішній глава УАФ двічі забивав за «Мілан» по 24 м'ячі).

Становище лідерів: 1. «Реал» — 94 очки (37 матчів); 2. «Барселона» — 82 (37); 3. «Жирона» — 81 (38); 4. «Атлетико» — 73 (37); 5. «Атлетик» — 65 (37).

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До речі, «Жирона», яка взяла «бронзу» і виборола путівку до Ліги чемпіонів, стала першою після «Реала», «Барселони» та «Атлетико» командою, яка зуміла набрати за сезон у чемпіонаті Іспанії 80 і більше очок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з голом Віктора Циганкова здобула путівку на Євро-2024.

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Фото ФК «Жирона»

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