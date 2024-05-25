«Укренерго» продовжило період можливого відключення електрики споживачам 25 травня: коли не буде світла

В «Укренерго», де напередодні прогнозували графіки погодинних відключень 25 травня з 20:00 до 22:00, трохи збільшили періоди відключень.

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«25 травня в усіх регіонах України подовжено термін обмеження споживання для побутових та промислових споживачів. Т5епер застосування графіків погодинних відключень можливе з 20:00 до 24:00», — зазначили в «Укренерго» та додали, що енергоспоживання критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, нинішній тариф на електроенергію залишатиметься чинним до кінця травня. Наразі фахівці проводять розрахунки можливого нового тарифу, який має «допомогти підготуватися до опалювального сезону — провести ремонтну кампанію».

Фото Pixabay

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