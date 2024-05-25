Кабмін змінив правила надання субсидій переселенцям: нововведення набуде чинності з червня

В Україні через складну економічну ситуацію багато домогосподарств отримують житлові субсидії. Урядом прийнято рішення про відновлення з червня 2024 року загального порядку призначення та виплати житлових субсидій і пільг для осіб, які отримували такі виплати за окремим централізованим механізмом, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану». Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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«Прийняті зміни передбачають необхідність для субсидіантів та пільговиків, які отримують виплати згідно з Постановою № 215, звернутись до органів Пенсійного фонду України з документами для встановлення права на продовження таких виплат», — йдеться у повідомленні.

В Пенсійному фонді назвали критерії, за якими визначається належність осіб до категорії отримувачів, яким необхідно звернутися за продовженням виплат:

- отримують житлову субсидію або пільгу по теперішній час

- були отримувачами житлової субсидії або пільги станом на початок повномасштабної агресії російської федерації 24 лютого 2022 року

- проживали (чи проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій

- з початку повномасштабної агресії не звертались до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

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Подати заяву та необхідні документи можна в один із зручних способів:

- відвідавши найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України;

- через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;

- через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

- направивши документи поштою на адресу органу Фонду;

- онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно розмір субсидії на електроенергію для мешканців однієї з областей України збільшили вп'ятеро.

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