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«Нульова» субсидія: що це таке і в якому разі її призначають

12:49 25 травня 2024
Гривні

Житлова субсидія — це адресна допомога, що надається членам домогосподарства на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Нагадаємо, що більшості отримувачів субсидії в неопалювальний період їх призначали автоматично.

Як пояснюють в Пенсійному фонді України, житлова субсидія призначається за наявності різниці між вартістю послуг у межах соціальних нормативів і розміром обов’язкового платежу домогосподарства.

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«Обов'язковий платіж для кожної сім’ї визначається індивідуально і залежить від розміру сукупного доходу членів домогосподарства. Сукупний дохід обчислюють у розрахунку на одну людину. Якщо за результатами проведеного розрахунку розмір (різниця) має нульове або від’ємне значення, субсидія складає 0,00 грн», — зазначають в ПФУ.

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Раніше у Пенсійному фонді пояснювали, чи нарахують субсидію на комуналку, якщо частина сім'ї перебуває за кордоном.

Фото Pixabay

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