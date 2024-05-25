«Нульова» субсидія: що це таке і в якому разі її призначають

Житлова субсидія — це адресна допомога, що надається членам домогосподарства на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Нагадаємо, що більшості отримувачів субсидії в неопалювальний період їх призначали автоматично.

ВІДЕО ДНЯ

Як пояснюють в Пенсійному фонді України, житлова субсидія призначається за наявності різниці між вартістю послуг у межах соціальних нормативів і розміром обов’язкового платежу домогосподарства.

Читайте також: Маєте право на житлову субсидію, але не здогадувалися про це: як дізнатися, чи можете ви претендувати на виплати

«Обов'язковий платіж для кожної сім’ї визначається індивідуально і залежить від розміру сукупного доходу членів домогосподарства. Сукупний дохід обчислюють у розрахунку на одну людину. Якщо за результатами проведеного розрахунку розмір (різниця) має нульове або від’ємне значення, субсидія складає 0,00 грн», — зазначають в ПФУ.

РЕКЛАМА

Раніше у Пенсійному фонді пояснювали, чи нарахують субсидію на комуналку, якщо частина сім'ї перебуває за кордоном.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

87

Читайте нас у Facebook