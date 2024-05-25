Вчені назвали вино, яке може стати наступним суперпродуктом

Скоро у розпалі сезон корисної для здоров'я чорниці, а це означає, що на наших столах з'явиться безліч смачних синіх ягід. Якщо у вас зібралося більше чорниці, ніж ви можете заморозити чи засушити, одним з варіантів може бути перетворення її на вино. Хоча, згідно з останніми дослідженням, максимальна користь напою буде залежати від того, як ви його приготуєте, пише видання iflscience.com.

ВІДЕО ДНЯ

Чорниця не тільки смачна, але й вважається чимось на кшталт суперпродукту. Ягоди чорниці багаті на мікроелементи, такі як вітаміни та мінерали. Вони також містять купу сполук з антиоксидантною активністю, які, на думку деяких вчених, несуть користь здоров'ю. Однак обробка продуктів іноді може змінювати їхні поживні властивості. Дослідники з Університету Кордови в Аргентині вирішили з'ясувати, чи змінить якості чорничне вино, приготовлене за різних умов.

Команда використовувала чорницю, зібрану в Уельві на півдні Іспанії, подрібнивши її та додавши до цукрового розчину, щоб отримати 8 літрів чорничного соку, до якого вони додали дріжджі. Сік був проаналізований на концентрацію антиоксидантних сполук, а саме антоціанів, флавонолів, флаван-3-олів, дубильних речовин і вітаміну С, а також на загальну антиоксидантну активність. Потім сік розділили в рівних кількостях у вісім різних колб. У кожній ванні двом колбам було дозволено лише частково зброджувати, утворюючи солодке вино, тоді як інші дві завершували бродіння, утворюючи сухе вино.

Взявши невелику кількість вина з кожної колби, команда проаналізувала концентрацію та активність антиоксидантів у зразках вина і порівняла отримані результати з вихідним соком. Результати показали, що чорничному вину вдалося зберегти деякі з потенційних переваг ягід — всі виготовлені вина, незалежно від різниці в температурі або часу ферментації, показали вищу антиоксидантну активність, ніж оригінальний чорничний сік. Однак різні умови, схоже, мали певний вплив на концентрацію різних антиоксидантних сполук. Наприклад, довший час ферментації призвів до зниження концентрації антоціанів, флавонолів і дубильних речовин, хоча рівень флаван-3-олу з часом збільшився.

РЕКЛАМА

Температура також мала певний вплив: у вині, що зберігалося при вищій температурі, було виявлено приблизно вдвічі менше вітаміну С, ніж у вині, ферментованому при нижчій температурі.

У дослідженні робиться висновок, що виноробство з чорниці максимізує користь плодів, але температура і час ферментації суттєво впливають на склад мікроелементів.

Про що дослідники не згадують, так це те, чи смачне таке вино. Але ж смак набагато більш суб'єктивний, ніж антиоксидантна активність.

РЕКЛАМА

Раніше дієтолог пояснив, чому чорницю обов'язково потрібно вживати.

111

Читайте нас у Facebook