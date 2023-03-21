Ідеально для серця та судин: дієтолог назвав ягоди, які ви точно повинні вживати часто

Хоча всі фрукти, овочі та ягоди корисні, дієтолог Даніель Крамбл Сміт рекомендує один вид, особливо багатий поживними речовинами — чорницю, пише USA Today. Вона містить багато клітковини, яка допомагає довше залишатися ситим. Вона також належить до ягід з найвищим вмістом антиоксидантів. Антиоксиданти запобігають або затримують пошкодження клітин.

«З когнітивної точки зору, в ній є багато переваг для покращання пам'яті, а деякі дослідження показують переваги вживання чорниці для серцево-судинної системи або сполук, що борються з раком, — каже Даніель Крамбл Сміт. — Загалом, ці ягоди зменшують запалення. Тим не менш, вживання чорниці не є обов'язковим для отримання корисних поживних речовин, які містяться у фруктах та ягодах. Вживання в їжу будь-яких фруктів дасть здорові результати, хоча деякі з них містять поживні речовини, які слугують іншим цілям. Наприклад, яблука містять пектин, клітковину, яка діє як пребіотик, що може сприяти функціонуванню товстої кишки і травленню».

Фрукти, багаті на вітамін С, також повинні бути у вашому раціоні, включаючи цитрусові (апельсини, грейпфрути, лимони) і полуницю. Вітамін С сприяє виробленню колагену, а в старшому віці люди стурбовані зменшенням зморшок і здоров'ям волосся, шкіри та нігтів.

Деякі побоювання щодо фруктів та ягід пов'язані з вмістом цукру. Чи означає високий вміст цукру, що фрукти шкідливі? Зовсім ні, каже Даніель Крамбл Сміт: «У фруктах та ягодах так багато вітамінів, мінералів, клітковини, води та інших поживних речовин, які потрібні нашому організму».

Насправді, фрукти можуть боротися з післяобіднім занепадом сил, коли більшість людей тягнуться за ще однією чашкою кави. Оскільки натуральний цукор є здоровим джерелом енергії, поєднання фруктів з білком дасть вам такий самий заряд бадьорості, як і кофеїн.

Крамбл Сміт рекомендує бути обережними людям з діабетом, інсулінорезистентністю або проблемами з рівнем цукру в крові. У такому випадку, пам'ятайте про розмір порції або спробуйте поєднувати полуденну малину з білком, наприклад, йогуртом або сиром. Фруктові смузі — це простий і доступний спосіб отримати добову норму фруктів. Якщо ви купуєте бутильований сік, обов'язково уважно прочитайте про його склад на етикетці.

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