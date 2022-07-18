«Настій з листя чорниці корисний для діабетиків»: як заготовити траву та плоди

Не секрет, що чорниця — надзвичайно корисна ягода, яка містить багато вітамінів та інших корисних речовин. Цим пояснюється її використання в лікувальних цілях при великій кількості захворювань. Чорницю можна вживати не тільки в сезон збору, її заготовляють і на зиму. Кому вона принесе найбільше користі, розповів травник Андрій Форсюк.

— Чорниця росте у хвойних, мішаних і листяних лісах в Карпатах, на Поліссі, в західній частині Лісостепу. Для лікарських потреб використовують плоди й листя чорниці. Листя заготовляють під час цвітіння рослини. Для цього зрізані рослини в'яжуть у невеличкі пучки та розвішують для сушіння в провітрюваному приміщенні або в затінку на відкритому повітрі. Після висушування пучки обмолочують, а одержане у такий спосіб листя звільняють від домішок і зберігають у добре закритих банках або бляшанках. Сухого листя виходить 7—8%. Плоди збирають повністю стиглими за допомогою спеціальних совків або вручну й використовують свіжими або сушать на відкритому повітрі, розстиляючи тонким шаром на папері або тканині. Штучне сушіння проводять за температури не вище від 50—60°. Сушених плодів виходить 13%. Строк придатності таких ягід — 2 роки.

— Чим унікальний склад чорниці?

— Плоди містять вуглеводи: глюкоза, фруктоза, сахароза, пектин; органічні кислоти, вітаміни, тіамін, рибофлавін, флавоноїди, дубильні речовини, ефірну олію, сполуки марганцю і заліза. Поєднання в'яжучих і антисептичних властивостей плодів чорниці робить їх цінним протипроносним засобом при різних запальних станах шлунково-кишкового тракту, особливо в дитячій практиці. З цією метою вживають сушені плоди у вигляді настоїв або киселів.

Сушені плоди чорниці входять до складу шлункового чаю. Свіжі плоди чорниці регулюють функціональну діяльність травного каналу, підвищують гостроту зору, допомагають при гіпохромній анемії, жовчнокам'яній і сечокам'яній хворобах, подагрі, ревматизмі, екземах, псоріазі, висипах на шкірі. Корисні при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі та інших патологічних станах, пов'язаних зі зниженням міцності стінок кровоносних судин, та при гіпохромній анемії. При нирково-кам'яній хворобі протягом тривалого часу корисно вживати суміш (порівну) ягід чорниць і суниць лісових.

Лікувальні властивості мають також компоти, соки, варення, джем, чорничний морс. Використовують плоди чорниці і як зовнішній засіб. Густий відвар або свіжий сік плодів застосовують для лікування мокнучих екзем, псоріазу, опіків, гнійних виразок. Настій із листя чорниці використовується при легких формах цукрового діабету, при пієлітах, циститах і уретритах.

— Як саме порадите приймати настій з ягід та листя?

— Внутрішньо — підійде холодний настій. 2—3 столові ложки сушених плодів заливають склянкою холодної кип'яченої води, настоюють 8 годин, проціджують, вживають третину чи половину склянки З—4 рази на день. Якщо гарячий настій, то З—4 чайні ложки сушених плодів заливають 400 мл окропу, настоюють 2—3 години та проціджують. Пити по чверті склянки 5—6 разів на день.

Настій з листя — 2 столові ложки сировини заливають 400 мл окропу, настоюють 2 години, проціджують. Пити по пів склянки 4 рази на день перед їжею. Зовнішньо вживаємо так: полоскання свіжим соком плодів або настоєм (1—2 чайні ложки сушених плодів настоюють 15 хвилин на склянці окропу, проціджують). Компреси та примочки зі свіжого соку плодів або густого відвару готують так: 100 г свіжих плодів на 500 мл окропу, уварюють наполовину.

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