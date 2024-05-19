В пріоритеті буде район Часового Яру: аналітики про плани російських військ

Окупаційні війська нещодавно активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр. Російське командування намагається скористатися тим, що їхні наступальні операції на півночі Харківської області та на сході створили більший тиск на українські війська по всьому театру бойових дій.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська широко використовують бронетехніку в районі Часового Яру. Так, 17 травня російські війська провели невдалу механізовану атаку приблизно ротної сили за допомогою двох танків і 21 бойової машини піхоти (БМП) у напрямку Нового мікрорайону на сході міста. 18 травня російські війська провели механізовану атаку приблизно взводної сили у тому ж районі.

Президент України Володимир Зеленський подякував біцям ЗСУ за знищення біля Часового Яру щонайменше 20 російських бронемашин.

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російські війська після останнього невдалого штурму 4 квітня не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі аж до 17 травня. Нещодавні атаки, ймовірно, свідчать про загальну інтенсифікацію російських зусиль із захоплення міста.

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Захоплення Часового Яру, який має важливе оперативне значення, забезпечило б російським військам вигідні позиції для подальших наступальних операцій проти Костянтинівки та Дружківки. Ці міста утворюють південну частину українського оборонного поясу, що є основою оборони в Донецькій області.

Нагадаємо, українські війська нещодавно перекинули частини бригади, що оборонялася в районі Часового Яру, в район Вовчанська, тож росіяни, користуючись ослабленням української оборони, активізували наступальні операції.

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Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що російське командування має на меті змусити українські сили залучити наявні резерви до оборонної операції на півночі Харківської області. І росіяни сподіваються, що посилені наступальні операції в районі Часового Яру будуть більш успішними, оскільки Україна не зможе в майбутньому залучити додаткові резерви в цей район.

Аналітики вважають, що російські війська продовжуватимуть наступальну операцію в Україні протягом наступних місяців, щоб розтягнути українські війська на широкому фронті та підтримувати регулярний наступальний тиск. Мета — спробувати послабити українську лінію оборони в цілому. Вороги сподіваються здійснити оперативно значуще проникнення на будь-якій ділянці фронту, але, швидше за все, надаватимуть пріоритет району Часового Яру і фронту на захід від Авдіївки, де російські війська змогли досягти тактично значущих успіхів протягом останніх тижнів.

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Водночас військове керівництво НАТО поки що не очікує прориву російських військ на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що НАТО розглядає можливість відправки інструкторів в Україну.

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