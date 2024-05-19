«Все глушили»: ЗМІ пояснили, що дало можливість рф прорватись на Харківщину

Новий наступ росії через північно-східний кордон України очікувався в деяких місцях, але він все одно став несподіванкою для українських солдатів, які там перебували, пише видання Washington Post.

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125-та бригада територіальної оборони України, розтягнута вздовж кордону Харківської області з росією, використовувала розвідувальні безпілотники, щоб відстежувати, як москва постійно нарощує сили для можливого нападу. Але того ранку, 10 травня, коли росіяни здійснили атаку, бригада втратила всі свої відеоканали через російське радіоелектронне глушіння. Пристрої Starlink — супутниковий інтернет, на який українські військові покладаються для базового зв'язку — повністю вийшли з ладу. Таке сталося вперше з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року.

«У певний момент ми залишилися повністю сліпими, — сказав командир підрозділу безпілотників з позивним „Артист“. - Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухаються, ми працювали тільки по радіо або через телефони, де вони ще працювали».

Але успіхи росії на полі бою в останні дні стали результатом не лише недоліків української сторони, йдеться у статті. На думку наших бійців, ворог став розумнішим і пристосованішим. Особливо завдяки технологічним досягненням, таким як електронна війна — різкий контраст з першим роком вторгнення, коли власні прорахунки та самовпевненість росії дозволили українцям утримати ключові міста, а згодом звільнити значні ділянки території в ході успішних контрнаступів.

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Навіть спостерігаючи за тим, як росіяни нарощують сили, «Артист», командир підрозділу безпілотників у 125-й бригаді, сказав, що українці здебільшого не змогли побудувати такі укріплені лінії оборони, на яких зараз наголошують уряд і військове командування. Власна багатошарова павутина протитанкових пірамід «зуби дракона», міни й армовані бетоном траншеї росіян довели свою ефективність проти невдалого південно-східного контрнаступу України влітку минулого року. Воїн та інші солдати розповіли, що кожного разу, коли дислоковані тут підрозділи намагалися побудувати укріплені лінії, росіяни — за допомогою власних розвідувальних безпілотників — відстежували їхню діяльність і відкривали вогонь. Екскаватори та інша інженерна техніка була необхідна, але її не завозили, тому що росіяни легко б її знищили.

«Артист» розповів, що солдати його підрозділу копали вночі лопатами.

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«Ми намагалися робити все, що могли, але це не те саме, — сказав він. — Оскільки ґрунт тут дуже важкий, потрібна техніка, яка може його прокопати, і техніка, яка може встановити бетонні укріплення. Ми не змогли цього зробити. Боєприпаси, артилерія могли б нас захистити. Люди могли б працювати у ці моменти. Але, на жаль, ми багато втратили. Понад пів року було змарновано, тому що ми не змогли цього зробити».

«ФАКТИ» повідомляли, що СБУ затримала посібника окупантів, який допомогав ворогу готувати наступ на Харківщину.

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Також про складну ситуацію на північно-східному кордоні та мету ворога розповів Головком ЗСУ Олександр Сирський.

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