На Україну насувається стіна пилу з пустель Середньої Азії: синоптики обіцяють «брудні» дощі

У понеділок, 27 травня, та у вівторок, 28 травня, синоптики не виключають надходження в Україну пилу з пустельних районів Середньої Азії. Тому можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених «брудних» дощів.

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Як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич, кінець травня та перші дні червня в Україні очікуються теплими, місцями з грозовими дощами, які у другій половині тижня охоплять більшість областей.

У понеділок, 27 травня, у південних областях та у Криму, вдень також місцями у західній частині та на крайній півночі очікуються невеликі короткочасні дощі, в окремих районах із грозами. Вітер східної чверті, 7 — 12 м/с, у південних областях та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11…+16 °С, вдень +24…+29 °С, на півдні +20…+25 °С.

У вівторок, 28 травня, у південних областях та у Криму, вдень також місцями у західній частині утримається нестійка погода з дощами та грозами. На решті території України переважно без опадів. Вітер східної чверті, 7 — 12 м/с, у південних, центральних областях та у Приазов'ї вдень місцями пориви, 15 — 20 м/с; на Закарпатті змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +25…+30 °С, у південно-західних областях +20…+25 °С.

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У середу, 29 травня, вночі у південній половині та на Прикарпатті, вдень у центральних, західних та місцями східних областях очікуються дощі, часом з грозами. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень у центральних та південно-західних областях +19…+24 °С, на решті території +25…+30 °С.

У четвер, 30 травня, на Правобережжі України очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами, місцями можливі зливи та град, а також шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі +11…+16 °С, днем +19…+24 °С, на Лівобережжі +25…+30 °С.

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У п'ятницю, 31 травня, вночі без істотних опадів, вдень, за винятком центральних та південних областей, пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер очікується південної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С.

У суботу, 1 червня, вночі пройдуть місцями невеликі дощі з грозами, вдень у більшості регіонів країни, за винятком південних та центральних областей, очікуються грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +24…+29 °С.

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У неділю, 2 червня, вночі без істотних опадів, вдень на більшій частині території України очікуються грозові дощі, місцями з градом та шквалами, 15 — 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +26…+31 °С, у західних областях +22…+27 °С.

Нагадаємо, що у червні очікується кілька середніх та одна сильна магнітні бурі.

Фото Pixabay

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