Полковник розповів, як путін використовує страх розпаду росії

Російська влада довго і планомірно готувала населення до війни, а зараз використовує страх розпаду рф в якості об'єднавчого фактора. І ця примітивна схема дає кремлю результати в інформаційній складовій гібридної війни проти України.

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Таку думку в інтерв’ю виданню «Телеграф» озвучив полковник Євген Сасько — колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ — начальник управління ІПсО (2016—2022 рр.), ексначальник управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ (2022—2024 рр.).

«Особисто мені хотілось би, щоб росія розвалилась на менші князівства і вони воювали між собою. Але на даному етапі розкол росії — це тема, яка об'єднує російський народ. Саме тому путін може й надалі розповідати своєму населенню, що їхню країну хочуть розвалити, захопити тощо. Тому треба «об'єднатись перед небезпекою», — говорить Сасько, підкреслюючи, що путін копіює підходи Гітлера, які той використовував в Німеччині перед Другою світовою («Нас хочуть захопити, тому ми маємо йти вперед»).

«Ще один об’єднавчий фактор для російського населення — тотальні злидні. росія — величезна країна, 146 мільйонів населення. Але у більшості там зашкарубле мислення. Завдяки цьому маніпуляції з історією і бідність дають можливість режиму достатньо легко відправляти населення на війну», — звернув увагу полковник Сасько.

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Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітиків про те, що війна в Україні може дійсно розвалити російську федерацію.

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