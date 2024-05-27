Як готувалося вбивство Зеленського, Буданова та Малюка: ЗМІ розкрили деталі

Служба безпеки України (СБУ) 7 травня заявила про викриття мережі агентів фсб, які готували вбивство президента Володимира Зеленського та інших представників найвищого військово-політичного керівництва країни, пише Times.

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Британські журналісти з'ясували подробиці змови, поговоривши з високопоставленим співробітником української контррозвідки, який попросив про анонімність.

Так, російські агенти, які проникли в службу безпеки президента Зеленського, нібито планували вбити начальника ГУР Міноборони України генерал-лейтенанта Буданова 4 травня скоординованою атакою ракет і безпілотників.

У змові, як стверджується, брали участь два полковники з охорони президента: уродженець росії Андрій Гук і завербований ним Олександр Деркач, а також ще одна людина, яка «працювала на фсб».

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За даними джерела, у підвалі одного з будинків у Київській області було облаштовано центр управління безпілотниками. Його оператор мав повідомити куратору координати кортежу з чорною Toyota Land Cruiser та чорним мікроавтобусом — саме в ньому, ймовірно, пересувається Буданов. За цими координатами росія збиралася завдати удару балістичною ракетою. Потім оператор дрона мав зняти на відео наслідки атаки та направити начинений вибухівкою безпілотник «на кожного, хто вижив чи прийшов на допомогу».

Через двадцять хвилин планувався повторний удар балістичною ракетою з метою знищити служби екстреної допомоги і приховати сліди атаки FPV-дронів.

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Готуючись до замаху, підозрювані привезли до Києва реактивні гранати, протипіхотну міну МОН-90 та FPV-дрони.

Поряд із Будановим учасники змови нібито вистежували також президента Володимира Зеленського та голову СБУ Василя Малюка.

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СБУ стежила за змовниками протягом кількох місяців. Їй вдалося перехопити переговори агентів із кураторами, про що Малюк негайно повідомив Буданову, і було ухвалено рішення про негайне затримання підозрюваних.

«Наша мета полягала в тому, щоб зробити одночасний арешт, щоб вони не могли попередити один одного і не втекли», — розповіло джерело.

Один полковник перебував удома у своїй київській квартирі, інший був у гостях у друзів у Сумській області. Обидва були озброєні. Щоб уникнути перестрілки, СБУ виманила їх із будівель, організувавши несподіваний виклик на роботу.

Під час обшуку за місцем проживання затриманих було виявлено вибухівку та компоненти дрону, заховані в автомобільних шинах та купі дров, а також схованку із секретним телефоном, повідомив представник контррозвідки. На допиті обидва полковники, як стверджується, визнали провину. На одноразовому мобільнику опинилися повідомлення, що ідентифікують транспортні засоби та маршрути, якими користувалися Зеленський та Малюк, а також повідомлення про їх пересування.

Опинившись під арештом, полковники розповіли про план росії взяти Зеленського в заручники на початку війни.

«У лютому 2022 року агенту номер один було дано завдання виявити інших офіцерів держохорони, лояльних до росії, і вбити лояльних до України, щоб взяти президента в заручники. Вони мали змусити Зеленського зробити відеозаяву, в якій він оголошує про капітуляцію і каже, що немає причин воювати — інакше його вб'ють», — стверджує офіцер українських спецслужб.

На початку російського вторгнення перший полковник зібрав інших охоронців президента і запропонував їм скласти зброю, коли прийдуть росіяни.

«Він їм сказав: «Ми не збройні сили, ми не маємо конкретного завдання захищати Україну, і мені недостатньо платять, щоб організовувати тут «Брестську фортецю»», — стверджує представник СБУ.

Колеги полковника визнали його слова емоційною реакцією на вторгнення і проігнорували їх. Лише після арешту, дізнавшись, що він діяв за наказом фсб, вони були шоковані, розповів офіцер.

На відеозаписі допитів полковника Андрія Гука, опублікованому СБУ, він розповів, що отримував від фсб росії 3 тисячі доларів на місяць, а також ще тисячу доларів на транспортні витрати. Сім'я Гука, що втекла до Європи і налаштована рішуче проукраїнськи, була вражена його арештом.

«Він брехав їм усім. Його дружина думала, що її чоловік захищає свою країну, його діти думали, що їхній батько — український герой», — каже співробітник СБУ.

Другий підозрюваний, Олександр Деркач, взяв участь у змові просто заради грошей і сподівався, що Гук допоможе його кар'єрним перспективам, розповіло джерело.

У СБУ вважають, що замах було схвалено та скоординовано особисто директором фсб Олександром Бортниковим. На думку українських контррозвідників, російські спецслужби перейшли до нової агресивної стратегії, архітектором якої є заступник директора фсб Сергій Корольов, фаворит російського диктатора володимира путіна, який має, як стверджують, зв'язки з організованою злочинністю.

«Вони перейшли від спроб вербування агентів розвідки до підготовки терактів, диверсій та вбивств, до спроб створити проросійський рух опору», — стверджує контррозвідник.

З його слів, СБУ вже викрила близько 2500 російських агентів в Україні.

Як писали «ФАКТИ», після розкриття агентів фсб в УДО президент звільнив начальника Управління держохорони.

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