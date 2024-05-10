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Україна

Після розкриття агентів фсб в УДО президент звільнив начальника Управління держохорони

9:20 10 травня 2024
Сергій Рудь

Після звільнення з військової служби колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного президент України Володимир Зеленський також підписав указ про звільнення з посади начальника Управління державної охорони Сергія Рудя. Цю інформацію оприлюднили на сайті Офісу президента за номером указу № 317/2024.

У тексті указу зазначено: «Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України».

Відповідне розпорядження Зеленський зробив після розкриття планів фсб рф щодо ліквідації президента України та інших високопосадовців держави. Служба безпеки України зуміла вчасно розкрити агентурну мережу за участю керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, керівництво якої координувалося з москви, входили два полковники Управління державної охорони, які передавали конфіденційну інформацію до росії та брали участь в підготовці вбивства президента України, голови СБУ на начальника ГУР Міністерства оборони.

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Раніше міжнародний журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що перед повномасштабним вторгненням в Україну елітна група спецпризначенців з російського гру місяцями жила у Києві, готуючи замахи на вище керівництво України.

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