Чергова ганьба С-400: ракета із США знищила зенітний комплекс рф

Нещодавно ЗСУ завдали удару по позиціях ЗС рф поблизу аеродрому Моспіно на Донеччині. Відомо, що для атаки використовувалася американська ракета Atacms Block 1 (M39). Її розробили 35 років тому, а 2020 року зняли з озброєння армії США як застарілу. Саме цій зброї вдалося вразити новітній російський зенітно-ракетний комплекс С-400. Раніше повідомлялося, про знищення у Криму двох російськіх МіГ-31, ЗРК С-400 та складу з паливом.

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Російські пропагандисти неодноразово називали його «непереможним». Кожен такий ЗРК коштує понад 1 мільярд євро, пише Bild.

Під Моспіно С-400 виявив ворожу ракету і випустив по ній не менше шести зенітних ракет. Що цікаво, жодна не змогла її перехопити. Внаслідок цього були знищені не лише пускові установки російського ЗРК, а й радіолокаційний комплекс.

Раніше The Telegraph писала, що російська система ППО виявилася безсилою проти ракетно-безпілотних атак ЗСУ.

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