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Події

Терористи підло вдарили по мирній Миколаївщині: є загиблі та постраждалі, двоє підлітків в реанімації

10:25 28 травня 2024
руйнування

Щодня росіяни завдають ударів по мирних українських містах та селах. У понеділок, 27 травня, внаслідок російського обстрілу у місті Снігурівка Миколаївської області загинули троє мирних мешканців, шестеро постраждали, серед них троє неповнолітніх.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у кав'ярні, автомагазині та шиномонтажі, яку було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок.

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Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених знаходяться в реанімації, стан — стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно.

Також вчора протягом дня і сьогодні, о 05:43, росіяни обстрілювали з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

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Нагадаємо, вчора, 27 травня, близько 16:00 окупанти в черговий раз обстріляли Харків. Удару зазнала промзона в Холодногірському районі. Постраждали 11 людей, одна жінка загинула.

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