Центр Харкова знову під обстрілом: є поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 27 травня окупанти вдарили по Холодногірському та Шевченківському районах Харкова. Внаслідок ударів поранень дістали щонайменше дев'ятеро людей, пише Суспільне Харків.

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Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, влучання було у промзону Холодногірського та Шевченківського районів міста. Влучання прийшлося недалеко від житлових будинків.

Внаслідок ударів по Харкову поранені дев'ятеро людей, сказав директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, один з поранених у вкрай тяжкому стані.

Пізніше керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу одна жінка загинула. Також він додав, що зросла до 18 кількість жертв обстрілу «Епіцентру», щ стався днями. Поранено 48 людей. Безвісти зниклими залишаються 5 людей.

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Також ворог атакував Миколаївщину. Про це повідомили в ДСНС України.

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«2 людей загинуло та 5 постраждали в результаті російської атаки по м. Снігурівка на Миколаївщині. Сьогодні під обстрілом ворога опинились цивільні об'єкти області. Вдень, в результаті ракетного удару по м. Снігурівка виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 300 кв. м. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. Двоє з них — 17-річні дівчина та хлопець. Під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей. Роботи тривають», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», днями росіяни обстріляли гіпермаркет «Епіцентр» в Харкові.

Фото: Суспільне Харків

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