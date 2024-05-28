Листя не жовтіє, а часник росте з долоню: аграрії розповіли, чим підживити рослину на початку літа

Городники знають, скільки проблем виникає, коли в цибулі жовтіє перо, що одразу ж ставить під сумніви отримання гарного врожаю.

На жаль, така ж проблема буває в тих, хто вирощує часник. Щоб отримати багатий врожай часнику, треба знати, які добрива використовувати для догляду за посадками.

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Так, наприкінці травня — на початку червня часник потребує підживлення, які сприятимуть активному зростанню зеленої маси, пише «Майстерня ідей».

«Після того, як зелена маса наросте, знадобляться добрива, дія яких спрямована на зростання головки часнику та розвитку кореневої системи», — зазначають фахівці.

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Можна підгодувати рослини нашатирним спиртом та бурштиновою кислотою, які допоможуть часнику легко адаптуватися до погодних умов, підвищать імунітет рослин, а також позитивно вплинуть на ріст і розвиток часнику.

Для цього у 10 літрах води розчинити 2 столові ложки нашатирного спирту та 2 грами бурштинової кислоти. Поливати раз на два тижні.

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В основі другого добрива для часнику лежить крохмаль, який дасть посадкам багато поживних речовин для зростання зеленої маси та кореневої системи. Для підживлення у 10 літрах води розчинити 2 столові ложки крохмалю, додати гумати. Гумати використовувати відповідно до інструкції на упаковці.

У період активного зростання зеленої маси рекомендується чергувати перше та друге добриво.

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Щоб активно зростали головки часнику, бажано підкормити рослину розчином монокалій фосфату. На 10 літрів води потрібно 10 грамів монокалій фосфату.

Таким розчином поливати 1 раз на один або два тижні.

«ФАКТИ» також розповідали, як правильно зберігати часник.

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