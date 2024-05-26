Зберігаємо часник за методом Катерини Мазурець: пролежить довго, і без спеціального посуду

Вирощування часнику не вимагає таких зусиль, як, наприклад, грядки з томатами, і зазвичай дає хороший врожай. Але важливо не лише виростити часник, а й вчасно та правильно його викопати.

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Адже якщо момент втрачено, головки часнику розпадатимуться на часточки, смакові якості погіршаться, та й зберігатиметься він погано. Лише в разі своєчасного збирання часнику вдасться зберегти голівки до нового врожаю.

Власними методами зберігання часнику ділиться блогерка Катерина Мазурець, яка здобуває вже другу агроосвіту і веде блог «Корисні корисності».

«Часник копаємо у суху погоду і декілька днів на сонечку підсумуємо і підв’ялюємо (головне не пересушити, щоб бадилля не лопало коли будете сплітати). Спосіб класний … робочий… перевірений корисними корисностями… КОРИСТУЙТЕСЬ», — пише Катерина.

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Суть методу — у створенні такої собі тугої «коси» з часнику на стеблі, яку слід добре закріпити грубою ниткою чи шпагатом. Зв'язаний таким чином часник можна зберігати в будь-якому сухому місці — хоч на дачі, хоч у власній квартирі.

В той же час інші дачники, нагадаємо, нині виламують стрілки у цибулі та підгодовують огірки.

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