Жовтіє перо цибулі? Негайно вживайте заходів: на каналі «Дім та присадибна ділянка» розповіли, що потрібно дати рослинам

Здається, зовсім нещодавно українські аграрії виламували у цибулі стрілки (якщо не бажали вирощувати її на насіння), а вже підійшла пора підгодовувати рослини добривами й слідкувати за тим, щоб у них не жовтіло перо.

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Про те, якими роботами зайняті зараз дачники та фермери, розповіли на каналі «Дім та присадибна ділянка».

Перша робота, якою зараз займаються аграрії, які вирощують цибулю — підживлення рослин калійно-фосфорними добривами, які будуть сприяти росту рослин та їх кращому зберіганню після збору врожаю.

Для цього дуже добре підходить деревний попіл, який використовується як в сухому вигляді, так і в настоях.

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«Як бачите, пір'я цибулі припорошене деревним попелом. І ґрунт теж має сіруватий колір, оскільки він весь у деревному попелі, — звертає увагу пані Надія. — Ми це зробили не тільки задля підживлення, але й для профілактики боротьби з різними шкідниками».

На випадок використання попелу у вологому вигляді вона радить таку пропорцію: одна склянка попелу на 10 літрів води. Спосіб використання його досить простий: розмішати і дати постояти від 2 годин до 2 діб. Після чого поливати розчином цибулю вранці або ввечері. Але тільки на зволожений ґрунт.

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Тому що коли ґрунт сухий, то коренева система рослин не працює, і скільки б не вносилось підживлень, рослині від них краще не буде через те, що коріння не всмоктує поживні речовини.

Дуже добре в період формування цибулин використовувати курячий послід. Або пташиний послід. Якщо немає посліду, то можна використовувати «курник» — гранульований курячий послід.

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Готується розчин по такій схемі: потрібно залити 2 кг теплою водою і дати відстоятись добу чи дві — завдяки чому утвориться «жижа». Після цього додати пів літри «жижі» на 10 літрів води, і поливати на зволожений ґрунт будь-які овочі, в даному випадку — цибулю.

«Курник», — пояснює блогерка, — тому що має гранульовану форму, добре у період посухи зберігає вологу. Повільно віддає її рослинам і мікроорганізмам, створює сприятливі умови для формування доброго врожаю. Ще один спосіб застосування добрива — зробити по міжряддях рівчачки, і по них розсипати гранули. Після цього їх можна добре полити і пригорнули землею. Завдяки цьому при кожному поливі наша цибуля і часник отримують свої добрива".

Ще одна проблема, якою доводиться займатись зараз — пожовтіння пера цибулі. Якщо помітили це явище, потрібно відразу виявити причину. Якщо перо жовтіє за місяць чи три тижні до збору урожаю, то це нормально. Але коли на початку літа, то це повинно викликати велику тривогу, адже потрібно, щоб протягом червня було зелене перо, бо саме в цей час росте сама цибулинка.

Від чого може жовтіти перо? По-перше, від посухи. Потрібно прокопати ямку, і на глибині десь 8 см взяти грудку ґрунту. Якщо вона легко стискається і розтискається, то під цибулею ще є волога, і можна не надто турбуватися. Якщо грудка швидко розсипається, треба терміново полити. І поливати потрібно хоча б раз на тиждень, і достатньо добре — щоб волога дійшла до кореневої системи.

Також пір'я буде жовтіти і в тому випадку, якщо пройшли проливні дощі, і ґрунт перезволожений. Можливо, земля надто зляглася, і у кисню немає доступу до кореневої системи.

Третя причина жовтіння пера — шкідники. Йдеться не лише про цибулеву муху, а й про довгоносиків.

Які в цьому випадку проводити профілактичні заходи?

Припудрювати деревним попелом та поливати. Завдяки цьому деревний попіл йде в ґрунт і дає цибулі калій. Другий профілактичний метод — поливати цибулю розчином аміаку. — 2 столових ложки на 10 літрів води.

«Поливайте по листях, по пір'ю, щоб воно прямо текло під корінь. Це буде профілактика від усіх шкідників та комах», — радить пані Надія.

Ще одна причина пожовтіння пір'я — грибкові захворювання, в цьому випадку рослини потрібно полити фітоспорином, і повторити полив через 10 днів.

Пожовтіння пір'я — це ще й недостача азоту. В цьому разі на допомогу приходить аміак — настій того самого коров'яка, настій курячого посліду (це все азотні добрива). Якщо говорити про мінеральні добрива, то можна рекомендувати сульфат амонію (аміачну селітру).

Але за три тижні до збирання урожаю будь-які поливи і підгодовування слід припинити. В цей період відбувається остаточне дозрівання цибулини. Про те, що цибулю пора збирати з грядки, свідчать такі ознаки: шийки цибулі стають дуже тонкими, пір'я лягає, цибулиння починає покриватися лускою. У жарке посушливе літо цей період може наступити на тиждень чи два раніше.

«Приємного вам перегляду», — бажають автори відео та обіцяють у наступному ролику не менше корисної інформації з вирощування часнику.

Про те, як краще за все зберігати часник, розповідала Катерина Мазурець.

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