Дмитро Коляденко зізнався, чому більше не спілкується з Іриною Білик

Актор, хореограф та шоумен Дмитро Коляденко, який довгий час після розриву з Іриною Білик підтримував з нею дружні стосунки, вразив зізнанням. За його словами, вони припинили будь-яке спілкування з грудня минулого року. Каже, що вони посварилися через деякі ситуації та невиконану обіцянку Ірини. Зокрема, вони домовлялися разом поїхати в тур Білик, а вона замість Дмитра взяла молодого артиста.

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«Мені не сподобалося, як вона зі мною поводить себе. І я сказав, що ми ставимо крапку. Потім ми помирилися через чотири місяці. І потім знову мені щось не сподобалося. Я їй сказав, що я не задоволений, бо вона говорить одне, думає друге, а робить третє. Навіщо зі мною домовлятися поїхати в тур, коли потім я бачу в Instagram: „Тур Ірини Білик з молодим виконавцем“. І я їй пишу: „Без мене, чому?“. Я сидів засмучений і тут Олена Коляденко (колишня дружина Дмитра, хореографиня-постановниця) телефонує і каже про тур вистави. Тож, коли Ірина поїхала з молодим виконавцем, я поїхав з виставою в тур», — розповів Дмитро в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Артист вважає, що саме прив’язка до колишніх заважає побудувати йому особисте життя. Дмитро сподівається, що він ще зустріне своє кохання і буде щасливим.

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«Колишня — це колишня. Ми товаришували 15 років, але ж я не подружка Ірині Білик, а поводився як подружка. Я був прив'язаний до Ірини Білик, треба ставити крапку. Казати: „Дякую, я тебе любив і буду любити, але я пішов далі“. І ми домовилися, що у неї своє кохання, а у мене своє», — каже Дмитро.

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Разом з тим, з першою дружиною — Оленою Коляденко підтримує дружні стосунки, він грає в її мюзиклі «Шафа». У них є 31-річний син Пилип, який займається музикою.

Нагадаємо, Ірина Білик та Дмитро Коляденко були разом з 2001-го до 2006 року. Їхні бурхливі стосунки були постійно на шпальтах видань. Та й після розриву вони періодично підігрівали чутки про роман.

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Дмитро розповідав нещодавно, як ходив на побачення та чого хочуть від нього дівчата.

Фото: instagram.com/kolyadenkodima_official

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