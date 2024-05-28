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Пора троянд: саме час робити неймовірно смачне варення

20:17 29 травня 2024
варення з троянд

В українців чи не в кожніому обійсті ростуть трояндові кущі, квіти яких неможливо обійти стороною. Аромат вражає. Щоби насолоджуватись квітами і взимку, приготуйте це варення. Подавати його можна до чаю або млинців, сирників та інших десертів, радить кулінарка Олена Авраменко.

Що нам треба

Для початку — багато пелюсток троянд. Пелюстки перебираємо, миємо, злегка просушуємо.

На 500 г пелюстків беремо 1 кг цукру, лимонну кислоту або подрібнений лимон.

Приготування

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Перемішуємо та проварюємо. Можна з цукру з 1 склянкою води зварити сироп і ним залити пелюстки, а потім проварити — це на ваш розсуд. Гарячим варення заливаємо у стерилізовані баночки. Вихід — 3 півлітрові баночки.

А про інші вишукані варіанти варення — аґрусового з апельсином, ожинового з кавою та грейпфрутового з вермутом — розповідала кулінарка Альона Рубльова.

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