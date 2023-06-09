«Вишукані смаки варення — аґрусове з апельсином, ожинове з кавою, грейпфрутове з вермутом», — кулінарка Альона Рубльова
Смаки варення, яке створює кулінарка з Дніпропетровщини Альона Рубльова, незвичайні. Вона поєднує вишню та волоські горіхи, чорну смородину та суміш перців, ревінь з лаймом та м’ятою…
Про секрети приготування варення та розмаїття його смаків Альона розповіла «ФАКТАМ».
«Пікантний смак має варення з чорної смородини з додаванням суміші перців»
— Одне з найулюбленіших у моїй колекції — варення з білої порічки з апельсином, — розповідає Альона Рубльова. — Воно світло-бурштинового кольору й надзвичайно ароматне. Пікантний смак має варення з чорної смородини з додаванням суміші перців. Дуже вишукані смаки варення — аґрусове з апельсином, ожинове з кавою, грейпфрутове з ромом. Солодко-терпкувате ожинове варення з додаванням кави чудово смакує з зеленим чаєм, морозивом, налисниками.
— Зараз сезон полуниці. З чим поєднуєте цю ягоду?
— Зі смаженим мигдалем та лікером амарето. Прозорі пружні ягідки, ароматний желеподібний сироп, неповторний посмак… Також полуниця добре поєднується з м’ятою та лаймом. А от вишню можна комбінувати у варенні зі смаженими волоськими горіхами. Таке варення смакує з чаєм, млинцями, вівсяною кашею.
— А з чим комбінуєте аґрус?
— Як я вже відзначила, чудова композиція з апельсином. Та справжнє диво — варення з аґрусу з вишневим листям. Солодкий з тонким вишневим ароматом сироп (листя з нього виймається) з ягодами аґрусу із кислинкою — ласощі, від яких неможливо відірватися.
«Відкриєте баночку взимку — а там аромат літа»
— Чи створюєте ви варення з овочів?
— Це у моїх планах. Перш за все хочу зробити варення із зелених помідорів з апельсином та персикове з паприкою.
— Яке ваше улюблене варення?
— Мені подобається варення із зелених волоських горіхів. Його смак порівнюють з терпким медом. Горішки нагадують цукати та цукерки. Це справжня смакота! Дуже ніжне та ароматне варення з чайної троянди. Ця квітка, овіяна легендами, не тільки гарна, вона використовується у гастрономії. Трояндове варення сподобається справжнім гурманам. Відкриєте баночку взимку — а там аромат літа. Пелюстки троянди, зібрані на світанку, мають особливий запах.
— Яким простим рецептом сезонного варення ви б хотіли поділитися з читачами?
— Це може бути варення з ревеню, лимону та м’яти. Воно вариться у два етапи. Проте рецепт досить простий.
Варення з ревеню
- Ревінь — 1 кг
- цукор — 800 г
- м'ята — 300 г
- лайм — 2 шт.
- яблучний сік — 2 склянки
Ревінь помити, почистити, нарізати брусочками.
Цукор змішати з яблучним соком, проварити до повного розчинення цукру. Помістити ревінь у сироп і варити 15 хвилин.
Залишити на 12 годин, щоб шматочки ревеню наситилися сиропом.
На другий день підготувати м'яту та лайм (кісточки треба видалити). Перекрутити через м'ясорубку.
Варення знову проварити 15 хвилин — і за 5 хвилин до готовності додати суміш м'яти та лайму. Варити ще 5 хвилин. Готове варення розлити по банках. Рецепт розрахований на отримання 1,5 літра варення.
— Нині чимало людей мінімізують вживання цукру. Чи можливо зварити без нього варення?
— Так, до такого варення зазвичай додають замінники цукру — стевію, фруктозу, фруктове пюре. Я віддаю перевагу класичному способу приготування — з цукром. Проте використовую його майже вдвічі менше, ніж передбачено традиційними рецептурами.
«Чудове поєднання — журавлина та ром»
— Що найскладніше у створенні варення?
— Пошук якісних натуральних інгредієнтів. Якість варення визначається насамперед тим, які фрукти та ягоди використовуються. Я маю невеличкий сад з фруктовими деревами. Також в моєму саду ростуть шипшина, обліпиха і кущі чайної троянди. Ягоди для варення купую у розпліднику. Також важлива якість води. Часто замість неї я використовую соки домашнього виробництва: апельсиновий, лимонний, яблучний.
— Що вас надихає у творчості?
— Мені дуже подобається чаклувати над ласощами. Нещодавно, наприклад, створила грейпфрутове варення з вермутом. Воно має наче оксамитову текстуру. Чудове поєднання смаків у варенні — журавлина та ром. Мрію створити колекцію з різновидів варення, яким ласували герої творів світової літератури.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт вишуканого і простого в приготуванні сметанно-полуничного желе.
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Фото з альбому Альони Рубльової25
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