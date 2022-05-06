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Будемо святкувати перемогу над рашистами з келихом трояндового вина: як приготувати корисний напій

20:15 6 травня 2022
вино з троянд

Трояндами можна не лише милуватись, а й приготувати з них ароматне вино. Вінничанин Олександр Шемет вже протягом десяти років готує цей напій.

«Збирати троянди для вина слід до обіду в сонячний день, бо дощ вимиває ефірні олії, — розповідає Олександр Шемет. — Покласти свіжі пелюстки у трилітрову банку, залити окропом або ж відразу збити у блендері. Після того накрити марлею та на три дні поставити у місце, де нема прямого попадання сонячних променів. Має зверху утворитись жмих, після того напій варто процідити через сито й перелити у 10-літровий бутель. Додати 2,5 кг цукру та 100 г родзинок.

Далі на ємність, в якій слід залишити не менше 20% вільного місця, одягнути проколоту на пальці гумову рукавичку. Після того ємність помістити в темне місце, де температура 18−20 градусів тепла. За кілька днів у вині мають утворитись бульбашки, а у рукавичці з'явиться повітря. Це ознака того, що активно йде бродіння. Десь за 45 діб воно завершиться, про це буде свідчити опадання осаду на дні та освітлення пелюсток. Після всього молоде вино процідити, розлити у пляшки та закоркувати. Напій має загальнозміцнювальні, протизапальні і заспокійливі властивості".

А як правильно посадити троянди навесні, розповів досвідчений господар Юрій Бережнюк.

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