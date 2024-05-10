Біла казка: повертаємо спідній білизні первозданний вигляд

Певно, у кожної господині був випадок, коли білу спідню білизну доводилося прати разом з більш темними речами, від чого вона втрачає свій колір.

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Про одну з подібних історій розповіла експертка Марина Жукова.

«У мене був старий зручний бюстгальтер, який злиняв після прання з темними речами. Тканина стала тьмяною, а мережива втратили свою первозданну красу. Мені було дуже жаль цю річ, і я вирішали повернути йому та іншій спідній білизні сяючу білизну. І мені це вдалося», — розповідає пані Марина.

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Свій «план спасіння» білизни вона називає жартома «Крок за кроком до ідеалу»

1. Чарівна сила перекису та нашатирю.

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У таз наливаємо теплу воду, додаємо флакон перекису водню (3%) та 100 мл нашатирного спирту. Занурюємо білизну та залишаємо на 1 годину. Бавовняні вставки стали помітно білішими!

2. Кисневий відбілювач — вірний помічник.

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У таз насипаємо 2 мірні ложки кисневого відбілювача (крім «Персолі») та заливаємо водою 90 °C. Залишаємо білизну на 40 хвилин. Результат є, але не ідеальний. Залишаємо бюстгальтер у розчині на ніч. Вранці тканина стала значно світлішою.

3. Марганцівка — секретна зброя

У тазу розводимо кристали марганцівки (на кінчику ножа). Попередньо білизну потрібно випрати. Густо наносимо рідке господарське мило і занурюємо у розчин. Тканина на очах починає біліти! При перетримці використовуємо розчин лимонної чи оцтової кислоти.

«Результат перевершив очікування! Бюстгальтер знову став білим і свіжим», — радіє новому вигляду улюбленої речі експертка.

Також вона дає такі поради:

- для серйозно запраної білизни використовуйте кілька способів;

- ретельно підбирайте режим прання та температуру;

- не забувайте режим прання делікатних тканин.

Господині також мають пам'ятати про найкращий режим для прання та про те, які речі можна прати у пралці, а які — ні.

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